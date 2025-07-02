《穿Prada的惡魔2》開拍！哈利波特男星驚喜加盟演梅麗史翠普老公

撰文：聯合新聞網
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在安娜溫圖（Anna Wintour）卸下美國版《Vogue》總編輯一職後，以她為原型的經典電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada），暌違近20年後官方終於正式宣布開拍。

「20世紀影業」深夜釋出一段紅色高跟鞋標誌的預告，宣告電影正式進入拍攝階段，那位「時尚惡魔」即將強勢回歸！

續集將找回梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）等首集主要演員。（imdb）
續集將找回梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）等首集主要演員。（imdb）
續集將找回梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）等首集主要演員。（imdb）
「20世紀影業」深夜釋出一段紅色高跟鞋標誌的預告（20th Century Studios）
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據Variety報導，續集將找回2006年首集4大主演：梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）與Stanley Tucci。

而曾在《哈利波特》飾演洛哈教授、2度獲得奧斯卡導演肯定的簡尼夫伯納（Kenneth Branagh），也將驚喜加盟、飾演米蘭達（梅麗史翠普飾）的丈夫。

曾在《哈利波特》飾演洛哈教授的簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）將驚喜加盟。（《Harry Potter》劇照）
曾在《哈利波特》飾演洛哈教授的簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）將驚喜加盟。（《Harry Potter》劇照）
曾在《哈利波特》飾演洛哈教授的簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）將驚喜加盟。（《Harry Potter》劇照）

《穿Prada的惡魔》原著，改編自勞倫·維斯貝格爾（Lauren Weisberger）的暢銷小說，靈感來自她曾任職《Vogue》總編安娜溫圖助理的親身經歷。首集描寫年輕菜鳥記者安迪誤打誤撞進入高壓的時尚雜誌《Runway》，與苛刻主編米蘭達之間愛恨交織的職場故事。續集雖未公開完整劇情，但據外媒報導，這次可能將聚焦在紙本媒體式微的背景下，米蘭達必須設法拉攏如今身為精品集團高層的艾美莉，以取得關鍵廣告預算，兩人勢必展開一場時尚產業的權力博弈。

此外，《穿Prada的惡魔》原導演大衛·法蘭科（David Frankel）與編劇艾琳·布洛許·麥肯納（Aline Brosh McKenna），也將一併回歸，至少為粉絲保證續集的原汁原味。據傳《穿Prada的惡魔2》預計於2026年5月1日上映，從電影角色到如今時尚產業現況，經過20年的風雲變色，這「女惡魔」勢必再度掀起時尚與電影雙重熱潮。

《Vogue》美國版總編輯Anna Wintour日前宣布將卸下任職40年的《Vogue》美國版總編輯一職，震驚媒體與時尚界。（IG@theannawintour）

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