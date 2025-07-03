男星疑劈腿多女「參賽期間開房」影響表現遭淘汰　更被舊愛催還錢

33歲大陸男星陳澤希，曾為偶像男團「X玖少年團」成員，與肖戰同為隊友。自2020年退團後，他轉型為饒舌歌手，近年來持續活躍於音樂圈。不過近日，一名自稱是其前女友的網友發文，指控兩人交往期間他多次劈腿，引發網路熱議。



根據該網友透露，兩人自2024年9月7日起交往，至2025年5月31日分手，期間她發現陳澤希疑似同時與多名女性來往，甚至諷刺他為「時間管理大師」。她指出，陳多次帶不同女性回家，還需提醒他「提前與媽媽商量好說詞」，避免露餡。

33歲大陸男星陳澤希，曾為偶像男團「X玖少年團」成員，與肖戰同為隊友。（微博＠陳澤希）

【圖輯】點圖放大看更多陳澤希照片👇👇👇

+ 14

此外，該女子爆料，去年12月陳澤希聲稱正在「調整工作狀態」，實則白天與她約會、晚上則與另一位女性過夜，並抽空健身。跨年夜當天更一邊赴約，一邊與其他女生視訊報備，甚至在生日後為其他女性補辦慶祝活動，收到的鮮花、蛋糕與手鍊則謊稱是公司員工贈送。

最受關注的指控之一是，女方稱陳澤希在參加選秀節目期間，疑似與其他女子私下開房，影響比賽表現導致提前淘汰。她還指陳會事先錄製「報備影片」，同時用積分換機票飛往內蒙古與其他女生自駕遊。她最後語帶諷刺地說：

「說到底你還是比較適合做人資，時間管理這方面真的挺有天賦的。」



更提醒他不要再刷前女友信用卡，並儘快歸還借款。

【相關圖輯】73歲老戲骨離世 一生桃花不斷曾劈腿11女 有人為他淡出下海陪酒（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

截至目前，陳澤希本人及其所屬經紀公司尚未對此做出任何公開回應。事件在大陸社群平台上持續延燒，引發網友熱議，部份網友批評其私德問題，留言指出：

「這種事他做得出來，一點都不意外」

「當年就有爭議，現在只是全爆出來而已」。



也有人質疑事件真實性，認為仍需等待當事人說明。

【相關圖輯】綜藝天王性醜聞連環被爆 傳曾逼炮友墮胎 畀萬五蚊港幣敷衍了事（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

孫淑媚泰國古城化身飆車仔 楊繡惠面露愁容欲跳車保命

專訪／鄭煒齡誤打誤撞跳進演員路 活到80歲夢想「畫屬於自己的漫畫」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】