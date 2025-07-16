醜聞影后出軌撞車又打人趁生日復出　傳AV片商重金力邀下海拍咸片

曾經的清純女神，如今被大尺度影片製作人盯上；曾是萬人迷的青春偶像，如今卻被視為問題人物、脫序媽媽。2025年7月18日，是廣末涼子45歲生日。就在這一天，她準備復出。



這不只是她的生日，也是她粉絲俱樂部的成立紀念日；更像是一場命運輪回，從她自己鋪下的「戲劇人生」中，試圖重新站起來。

她是廣末涼子，日本人心中的「最後美少女」

廣末涼子，這個名字曾是90年代的代名詞。她15歲出道，17歲就拿下「最佳新人獎」，18歲主演的《沙灘小子》直接將她送上國民女神寶座。

廣末涼子，這個名字曾是90年代的代名詞。（《沙灘小子》劇照）

【圖輯】點圖放大看《沙灘小子》劇照👇👇👇

+ 8

乾淨的臉、清澈的眼神、帶點傻氣的笑容，當年多少男生把她的照片貼在書檯前，女生模仿她的短髮和笑容。她是「最後的純情象徵」，是一個時代的審美標準。

但後來，這個天使面孔開始頻繁「崩壞」。婚變、出軌、打人，廣末涼子一次又一次搞砸了自己的人生。真正的轉捩點，是2023年的婚外情事件。當時她與米芝蓮主廚鳥羽周作陷入雙重不倫，男方有家庭，她也有三個孩子。消息一出，日本輿論瞬間爆炸。

她很快就公開道歉、宣佈離婚，還發表了一封手寫信表示悔過，並稱已經取得家人和孩子們的原諒。但在日本演藝圈，這遠遠不夠。日本社會對「形象」的要求極高，尤其是女藝人，一旦破了「聖女」人設，想東山再起幾乎不可能。

而更讓人意外的是，2024年她又因車禍登上熱搜。令人瞠目的是——她不僅出車禍，還在醫院對護士動手。這位曾經的「清純天使」，如今連醫院都能「鬧事」，觀眾已經不知道該怎麼形容她。

廣末涼子4月7號晚在高速公路發生車禍。（X圖片）

廣末涼子在醫院對護士動粗。（截圖）

【圖輯】點圖放大看更多廣末涼子IG近照👇👇👇

+ 13

2025年4月，她被診斷患有「雙相情感障礙」與「甲狀腺機能亢進」，隨後宣佈全面停工。但短短兩個月後，她就「要復出了」。復出，不是拍戲，而是「直播打賞」直接吸金？這次復出，不是重返螢幕，也不是登上電視，而是——通過付費粉絲俱樂部直播接收打賞。

據日媒透露，7月18日當天，她將通過官方粉絲平臺直播，與粉絲互動，測試市場反應。這不禁讓人想問：廣末涼子現在的處境，已經到了要靠粉絲「打賞」維生的地步了嗎？

更勁爆的是，有成人影片公司盯上了她，開出上億日元片酬邀請她出演「大尺度作品」。某製作人表示：

「她的身體狀態依然很性感，對某些年齡層仍然有極大吸引力。雖然主流平臺不歡迎她，但另一個市場正在等她。」



雖然聽起來不堪，但這就是娛樂圈的「B面」現實。一旦你失去了主流資源，剩下的只有邊角市場和紅燈誘惑。她真的有選擇嗎？還是已無退路？有人問，她為什麼還要復出？為什麼不乾脆隱退，安心陪孩子？可能答案很簡單：她需要錢。

【懶人包】觀眾票選不想在電視看到的藝人「她」戀上米芝蓮大廚身敗名裂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

曾經一集電視劇200萬日元、一部電影上千萬日元的高片酬，如今變成低價工作、自己開車去片場拍戲。三名孩子要撫養，生活開銷不低，她成立的工作室也需要資金支撐。沒有高收入，沒有代言，沒有廣告，她的經濟狀況幾乎見底。而且，對從15歲就在鎂光燈下生活的人來說，「退出」並不容易。這不僅是一份工作，更是一種身份。如果不做藝人，她還能做什麼？

墮落？還是社會逼的？

日本娛樂圈對女性要求極為苛刻。男藝人出軌道個歉還能拍戲；女藝人一旦人設崩了，幾乎是全盤否定。廣末涼子不是第一個，也不會是最後一個。從她到酒井法子，多少「玉女偶像」最後走向灰色領域。

廣末涼子1999年曾憑電影《秘密》勇奪最佳女主角獎，獲封影后。（《秘密》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《秘密》劇照👇👇👇

+ 17

有網友說她「活該」，但也有人指出：這個社會從來沒給她第二次機會。網友評價兩極：有人說她別再出來，有人為她惋惜。廣末涼子打算復出後，日本網友炸鍋。有一派堅決反對：

「她現在根本不適合演藝圈，對孩子也不好。」

「一次次出事還想回來？別浪費資源了。」



但也有人覺得她只是個「被演藝圈榨乾」的人：

「希望她好好養病，重新開始，不用在乎別人怎麼說。」

「她也有家庭，三個孩子，她的人生還有別的選擇。」



【懶人包】盤點曾捲染毒醜聞的韓國藝人 劉亞仁遭封殺一男神難復出（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

如果她真的復出了，公眾會原諒她嗎？從歌手到演員，從清純到脫序，廣末涼子的人生就像一部不完結的連續劇。這次復出，究竟是她的逆襲時刻，還是另一場沉淪的開始？時間會告訴我們答案。

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】