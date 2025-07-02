65歲港產影后「臉上縫過89針」公開認整容　曾患抑鬱症五年不出門

今年4月，65歲的惠英紅憑藉電影《我愛你！》成為首位拿下華表獎的香港女演員，完成金像、金馬、華表「三金大滿貫」。



據央視新聞，惠英紅近日在接受採訪時表示，在38歲那年，隨著香港武俠片市場衰落突然沒戲拍，得了抑鬱症，整整五年沒有辦法出房門。服藥自殺，妹妹踢開門時，自己已經在吐白沫了。回顧人生，惠英紅接受採訪說：

「從小在危機底下生存，所以我從來不回頭看。」



惠英紅1982年憑《長輩》榮獲最佳女主角獎。（《長輩》劇照）

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惠英紅還回應此前當眾承認自己曾經整容，而且臉上縫過89針，她表示自己：

「眼睛大小不一樣，整個鼻子是斷了，歪的，我呼吸不了，拍戲時被踢的。眼骨這裡是打開的，醫生還說不能再給人打一下，否則眼睛會掉出來。」



「我整個鼻子是歪的，因為它中間斷掉了，我必須推回來。其實我身上現在已經有三塊膏藥。此時此刻我走路都不行，可是我覺得如果我不工作，我的生命沒有意義。開工，我覺得我有生命。」



據報導，4月27日晚，第二十屆中國電影華表獎揭曉，65歲的惠英紅憑藉電影《我愛你！》獲優秀女演員獎，她是第一位獲此殊榮的中國香港女演員。

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頒獎現場，惠英紅激動落淚，深情表示：

「我們中國演員是硬骨頭，不怕任何困難。我今年56歲（實際65歲），我不會退縮，因為電影是我的生命。如果我不能參與電影，我不知道做什麼，我非常榮幸是中國電影的一份子，我會一直演下去，直到你們不要我。但我知道你們不會不要我，我會付出300%的力量，我不會丟任何中國人、中國電影人的臉，我愛中國和中國電影，我的生命就是電影。」



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在接受採訪時惠英紅一度哽咽：

「很激動，好像還在夢境裡面，這個獎對我來說很重要，在我還能拍得動電影的時候能拿到華表獎，真的很激動。」



資料顯示，惠英紅1960年2月2日出生，中國香港女演員，1977年憑藉武俠片《射雕英雄傳》中的穆念慈一角正式出道，1982年憑藉電影《長輩》獲得第1屆香港電影金像獎最佳女主角獎。

2001年，惠英紅憑藉電影《幽靈人間》榮獲第7屆金紫荊獎最佳女配角。2009年主演電影《心魔》，憑藉該片獲得第29屆香港電影金像獎最佳女主角獎、第46屆臺灣電影金馬獎最佳女配角獎、第10屆華語電影傳媒大獎最佳女主角獎、第16屆香港電影評論學會大獎最佳女演員獎、第10屆中國長春電影節最佳女主角獎等獎項。