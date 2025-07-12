78歲港產神級影后情史揭秘「狠飛謝賢」結束了愛情卻活得更清醒

縱觀華語女演員，能坐擁台灣金馬獎、香港金像獎和柏林影展三大影后，除了張曼玉之外，也就只有蕭芳芳了。此外，蕭芳芳更與張國榮、梁朝偉兩大港星，被美國CNN評選為亞洲最偉大演員！然而，蕭芳芳的感情世界，精彩程度卻一點也不輸演藝事業！無奈蕭芳芳結婚42年的老公張正甫罹患胰臟癌，癌症病況惡化，2022年在睡夢中過世，享壽82歲。



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78歲坐擁三大影后獎，過往情史更精彩

蕭芳芳最知名、最慘烈的兩段情，非謝賢與秦祥林莫屬。前者是謝霆鋒爸爸；而後者，則曾和女神林青霞、男神秦漢有著剪不斷理還亂的三角關係。

作為彼時演藝圈的當紅才俊，謝賢與秦祥林的感情世界當然不缺紅玫瑰與白玫瑰，緋聞、戀愛甚囂塵上，唯獨蕭芳芳，卻是謝賢與秦祥林口中「最難忘前任」，就是那永恆的朱砂痣與白月光。

蕭芳芳成謝賢「最難忘的女人」

當年，22歲的蕭芳芳與33歲的謝賢，相識於電影《金鷗》，相差11歲的兩人，交往一年多便出現價值觀差異。33歲的謝賢有著不安於室的玩心，而22歲的蕭芳芳卻渴望出國唸書，但謝賢卻直言：「我連玩耍時間都不夠，妳要我去學英文幹嘛？」為此，蕭芳芳當機立斷斬情絲。

多年後，謝賢曾在節目中透露：「她（蕭芳芳）是個好女生，跟她分手後覺得好險，好險我沒有拖累她，我做了一件好偉大的事。」說著說著，謝賢卻難掩失落：

「但她是第一個跟我提分手的女友！」



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秦祥林狠甩蕭芳芳巴掌，短命婚僅維持3年

與謝賢分手後，蕭芳芳赴美修讀新澤西州薛頓賀爾大學大眾傳播及亞洲研究學士，戀愛更談得有熱烈！分別與中國人、外國人各訂了一次婚，卻全失敗收場，對於這兩段海外情史，蕭芳芳僅留下一句：

「那兩段感情，我都是結束了愛情，清醒了生命。」



返回香港的蕭芳芳，在電影《廣島廿八》中與秦祥林相識相戀，兩人於1975年結婚，未料這段婚姻卻僅維持短短3年。婚後的秦祥林不甘寂寞，仍四處捻花惹草，和林青霞與鄧麗君陸續爆出花邊新聞。

不過，最令人心碎的是，秦祥林是個愛賭之徒。據傳，秦祥林曾賭博到三更半夜才回家，蕭芳芳不願意開門，氣得秦祥林跑去找警察，門一開，秦祥林一巴掌甩在蕭芳芳臉上，蕭芳芳斷然離婚。談及這段婚姻，蕭芳芳說：如果夫妻要幸福，必須三分靠運氣，七分靠努力。

蕭芳芳、張正甫結婚多年恩愛依舊

自幼罹患耳疾的蕭芳芳，2歲左耳失聰，目前雙耳全聾；以童星身份出道的蕭芳芳，從小便時常在孤單中度過，憑著《女人四十》勇奪柏林影后之際，蕭芳芳對媒體說道：

「不斷學習，讓我明白人生可以很遼闊，它不只有單一面向。」



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在經歷轟轟烈烈的感情後，蕭芳芳與人稱「張公」的張正甫結婚四十多年。張正甫不僅是資深媒體高層、亞洲電視的開創者，更與蕭芳芳是認識十年的好友：

「我和老公處世態度很相似，在一起很愉快，婚姻不可能常常順利，但最要緊是：雙方人生觀一定要相同。」



現年78歲的蕭芳芳，淡出螢光幕多年，並成立「護苗基金會」，推廣兒少性侵防治。如今想見一面蕭芳芳，大概僅能在慈善晚會上一賭她那歷經滄桑後，所留下的智慧痕跡，偶爾開懷大笑時，眼角間的皺紋，更令人如沐春風。

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