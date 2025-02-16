古代科舉「考上探花」竟比中狀元更開心？與一個不成文規定有關

科舉是一種通過考試來選拔官員的制度，源自中國，並傳播至漢字文化圈其他國家。它是古代中國的一項重要政治制度，對中國社會和文化產生巨大影響，其中「狀元」為最高榮譽。不過，相較於狀元，當時許多有志之士更渴望第三名「探花」的名號，只因在殿試中，有一個不成文的規定，那就是唯有才能出眾又長得好看的人才能被評為探花。



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科舉是一種通過考試來選拔官員的制度，源自中國，並傳播至漢字文化圈其他國家。科舉是古代中國的一項重要政治制度，對中國社會和文化產生巨大影響，直接催生不論門第、以考試產生的「士大夫」階層。除中國科舉外，鄰近中國的亞洲國家如越南、朝鮮半島、琉球群島和日本列島也曾引入這種制度來選拔人才。科舉始於605年時的隋朝，由隋文帝楊堅首創，發展並定型於唐朝至武周，並更加完善（唐高宗創造「殿試」，由天子親自擔任考官，可使皇帝更加清楚有那些優秀人才；武則天加大了此制度的規模），一直延續到清末，在1905年才被慈禧太后廢除；在越南更遲至阮朝末年的1919年才廢除，整個科舉共持續1300多年。

此一制度讓平民當官的機會大增，甚至可以因此晉升貴族，亦扭轉了西周到隋朝以前「上者恆上，下者恆下」的不公平社會現象。

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古代科舉考中探花，為何比拿到狀元還開心？

不過，中國科舉史上還有一種有趣的現象，探花是古代科舉考試中，對於位列第三的進士稱謂，與第一名的狀元、第二名的榜眼合稱「三鼎甲」。根據中國媒體《搜狐網》報導指出，「探花」一詞早在唐朝科舉時代便已出現，不過，當時探花與考試排名無關，而是在公布皇榜的慶典上，從考中的進士當中挑選兩位長相英俊的人作為「探花使」，其主要工作就是在宴會開始之前，採摘最好看的鮮花以獻給狀元。



直至宋朝，探花才被指定為科舉考試的第三名，但由於受到前朝習慣影響，皇帝評定探花之時，一定程度上還是會根據進士的容貌來選擇，通常相貌不錯的進士才能夠成為探花。也正因如此，得了探花不僅代表著自身的能力得到認可，顏值方面也深受肯定；年輕有為且長相英俊瀟灑的探花，在朝中勢必很受歡迎，許多位高權重的臣子若想嫁女兒，探花就是最合適的人選。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代科舉考中探花，為何比拿到狀元還開心？背後1項不成文規定，讓人求之不得】