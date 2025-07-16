螢幕情侶「假戲真做」閃婚後宣佈懷孕！愛情結晶今年冬季報到
撰文：聯合新聞網
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日本女星高畑充希（33歲）今（16）日透過經紀公司發出聯合聲明，宣布與丈夫、男星岡田將生（35歲）即將迎來第一個孩子，預產期預計在今年冬季。她強調，未來的工作會依照身體狀況調整安排，並感謝各界的理解與支持。
雙方在聲明中寫道：
「這次我們要向大家報告，我們懷上了新生命，預計將於冬季迎來新成員。未來的工作安排將依照高畑的健康狀況再做決定。我們對所有給予支持與理解的工作人員及親友，心懷萬分感激。也希望大家能繼續給予我們溫暖的關注。」
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岡田與高畑是在2023年因共演日劇《1122 いいふうふ》結識，並在拍攝結束後展開交往。去年6月該劇於串流平台播出時，兩人已是夫妻身份。在交往近一年後，他們於2024年11月19日透過Instagram同時宣布結婚，形容彼此「像是多年摯友，今後將作為夫妻一同走下去」，並表示將繼續在戲劇作品中努力呈現更好的模樣給觀眾。
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