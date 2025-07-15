新晉男神被爆已婚生子「私下卻稱女拍檔做老婆」新劇停播粉絲崩潰

大陸熱播BL劇《逆愛》近日因男主角田栩寧捲入私生活爭議引發輿論風暴，如今官方宣布節目暫停更新，並未說明復播時間，再度引發粉絲與觀眾熱議。



《逆愛》官方帳號於7月13日發布聲明表示：「為了呈現更完美的觀劇體驗，本週一、週二播出暫停，復播日期待定。」同時感謝觀眾的支持與理解，但未進一步交代停播具體原因，引起外界諸多猜測。

大陸熱播BL劇《逆愛》近日因男主角田栩寧捲入私生活爭議引發輿論風暴。（《逆愛》劇照）

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事實上，日前《逆愛》主演田栩寧出現了許多爭議，包括遭爆已婚生子、與女星滕澤文私下互稱「老婆」等私訊曝光內容，讓劇迷震驚。田栩寧於7月11日透過社交平台正式回應，強調「我目前單身，從未結婚，也未曾育有子女」，同時對外界造成的誤會表達歉意，且已委託律師團隊處理網路謠言，將採取法律手段自清。

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儘管田栩寧對婚育傳聞做出澄清，卻未正面回應滕澤文曬出的私訊截圖，導致風波未平。而《逆愛》作為近期大陸最受矚目的耽改劇之一，停播消息一出，立刻在社群引爆討論。有粉絲留言表示：

「看清楚，最嚴重的問題不是停播一周，是復播待定」

「服了，好不容易過了週日，盼到了周一，他這和我說明天停更」

「復播日期也沒有，感覺要完蛋了」。



截至目前，劇組未公開進一步說明是否與田栩寧爭議有關，僅以「提升觀劇體驗」為由暫停播出。《逆愛》後續動向仍備受關注，復播日期也成為劇迷最期待的訊息之一。

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