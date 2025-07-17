51歲歌手下月榮升二寶爸「自豪精子很漂亮」無意追生第三胎：太累

熱愛海邊生活的張震嶽暌違12年發片，昨（16）日他到電台宣傳新專輯「跟著感覺走」，被虧久未露面是否已財富自由？他笑說：「就是因為沒有錢才工作。」



張震嶽年過50，現在的重心第一是家庭，接著是生活，第三是如廁，工作則放最後。他有兒子「小谷沐」，老婆喜懷小女兒，預產期在下個月：

「生二寶一直有計劃，覺得多個小孩也不錯，很開心。」



張震嶽年過50，現在的重心第一是家庭，接著是生活，第三是如廁，工作則放最後。（fb@張震嶽）

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51歲的他不打算再生三寶，他笑喊：「我都幾歲了，太累了啦！」張震嶽自曝為了第二胎有去醫院檢查，醫生稱讚他「精子活動力很強」，比起其他因年紀大精子變成三角形或多邊形的人，他的精子形狀很漂亮。張震嶽指著咪高峰的頭，表示形狀「很圓」，大方說：

「就是拿來炫耀的。」



雖然陪玩體力還行，但也不得不認老，就像不久前，他衝浪時遇到20歲女生要簽名，沒想到對方一開口就是「你跟我爸嗎一樣大」，張震嶽苦笑說：「她是要拍給爸爸媽媽看的！」不過他不在意，笑說：

「我就是個老頭了。」



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粉絲敲碗他辦演唱會，他表示都在計畫，但目前只開第一次會，希望辦在可以一邊看夕陽，一邊欣賞音樂的地方，且開放粉絲免費入場。

新歌「浪人的…」唱出張震嶽過去10年的生活，關鍵字是「海邊山上派對」和「醉醺醺」，現場他調製「嶽式微醺特調」，飲品將會在北流卡夫卡限定販售。他笑說自己酒膽好：

「雖然我有老婆小孩，但我出去玩，絕對是最晚回家的，老婆有時候跟我出去玩，也會一起瘋。」



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