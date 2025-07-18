女星拍劇被滾水燙傷　導播未即時停機強逼拍攝　事發至今仍未道歉

台灣鄉土劇女星江祖平，近日正如火如荼地拍攝劇集《願望》，然而她在社群平台Threads上發文控訴，在拍攝現場遭遇嚴重的職業傷害，不僅被滾水潑濺到手部及身上，更被要求忍痛繼續演出，突顯演藝圈職業安全問題。



江祖平在Threads平台上發文，並表示當時劇組原本已說好要在拍攝時使用較不燙的溫水，但實際拍攝時卻使用剛煲起的滾水。更令人氣憤的是，當演員被整碗滾水潑到手上和身上時，現場導播不僅沒有立即停機進行緊急處理，反而讓演員帶傷繼續演出。

江祖平也揭露導播的其他不當行為，包括無法給予攝影師明確指示，導致現場拍攝混亂，以及將漏拍鏡頭的責任推卸給其他工作人員等情況。（IG@ping0130）

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江祖平指出，目前必須靠服用止痛藥來維持工作狀態：「因為剛煮開的湯導致目前得用止痛藥維持狀況，才不至於因為疼痛而記不住台詞與走位，才能把工作完成。」更令人不解的是，事發至今導播不僅未向演員道歉說明，反而將責任推給演員本人。

除了本身的受傷事件外，江祖平也揭露導播的其他不當行為，包括無法給予攝影師明確指示，導致現場拍攝混亂，以及將漏拍鏡頭的責任推卸給其他工作人員等情況。此事件在社群平台上引發網友熱烈討論，多位網友紛紛留言表達關心，要求演員及時就醫，並對劇組的處理方式表示不滿。有網友直指這已構成職業傷害，應該要妥善處理。

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