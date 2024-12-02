53歲昔日性感女神行衰運 經紀公司突破產 老公彩排臉部骨折受傷
撰文：聯合新聞網
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日本女星藤原紀香近來衰事連連，先是所屬的經紀公司突宣告破產，接著是老公片岡愛之助在京都彩排歌舞伎時受傷，造成臉部骨折。
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藤原紀香的經紀公司Someday日前被爆出要宣告破產，11月28日她在IG發文回應，看到新聞報導經紀公司年底前要宣告破產，她與公司確認此事，得到的回答是「尚未決定」，不過前幾日有收到一份通知，是關於公司已進行申請破產的手續，所以她近期將要離開公司：
「對於這突如其來的變化，我也很困惑，但我決心打起精神，努力做好我的工作。」
至於未來會做出什麼決定，等確定後會再告訴大家。
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而隔天11月29日藤原紀香的老公片岡愛之助，在京都進行歌舞伎彩排時，被一塊從7公尺高處落下的寬約2公尺、高1公尺木板砸中臉部，緊急送院檢查後，發現上顎骨和鼻骨骨折，12月1日片岡愛之助在部落格發文，向外界致歉這段時間將暫時退出歌舞伎演出，好好休養，之後會再帶來更好的作品出現在大家面前。
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