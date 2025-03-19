30歲肌肉男星七月辦婚禮卻學車受傷　一原因「停機」暫緩造人大計

Tyson Yoshi 昨（18）日赴台舉辦新專輯《Rocket 666》發片記者會，他現場演唱新歌〈1994〉，他在MV中大玩飛車場景，自曝MV在香港反應很好，也因此最近愛上騎重型摩托車的快感，他一抵台就去找老師學騎，沒想到在學的過程中因為牽車關係壓到手受傷，還去找師傅「處理」，記者會上因此手纏著繃帶出席；問及傷勢，他表示：「還好！就筋骨有點受傷，但不影響唱歌，應該休息一兩天就好。」目前沒跟未婚妻、家人報備的他笑說：「他們目前不知道，但我媽媽應該會罵我怎麼這麼不小心。」



即將在七月辦婚禮的Tyson Yoshi，最近忙著籌備結婚前置作業，他透露將帶著家人到歐洲辦婚禮，也邀請台灣友人如婁峻碩、焦凡凡、派偉俊、莫宰羊到場觀禮：

「因為我不收禮金，友人賓客就是自己出機票，住宿我來處理，我經包了一整棟飯店讓大家住，希望屆時能賓主盡歡。」



即將在七月辦婚禮的Tyson Yoshi，最近忙著籌備結婚前置作業。（IG@tysonyoshi）

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被問到籌辦整個婚禮花了多少錢？他透露整個婚禮拜下來大概200萬港幣，「我有設一個門檻，目前這個數字已經『壓線』，要控制預算」，提及存款狀況，他回應：「還是很ok，如果明天我突然沒工作，還活得下去。」更透露與未婚妻有個共同戶口，錢都交給未婚妻管。

先前因為拍MV就花了百萬港幣，如今婚禮也要燒200萬港幣，還買了一架百萬港幣的車給老婆，Tyson Yoshi笑說存款快到自己的界限了，所以最近要多接案子多賺錢，更透露自己要先在香港辦完演唱會再飛歐洲辦婚禮，先把工作完成才去：

「過了三十歲後心態改變，音樂上不執著於創新，也對市場需求妥協，但還是要保有自我特色。接工作上也是不會像以前這麼堅持，只要廠商要我做什麼，我都盡量做到，要我笑就笑，也歡迎大家多多找我！」



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被問到如果有廠商花200萬港幣要自己脫衣服工作會願意嗎？他笑說：

「洗頭應該可以！洗頭也要脫衣服啊！」



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除了忙著工作及忙著籌辦婚禮外，Tyson Yoshi還自曝去做了婚前健檢，「醫生說我各方面都不錯，但要我健身不要太操，不要太累」，喜歡小孩的他想在35歲前完成「造人」大事， 性子急的他許願想生雙胞胎「一次解決」，他笑說：「主要是希望女生不要太累，不然還要經過兩次懷孕過程，再來也希望自己能提早進入帶小孩及家庭的狀況，才不會手忙腳亂。」不過他透露未婚妻為了要在婚禮上美美的上鏡，把「造人」計畫延到婚禮後才開始，言下之意就是他得暫時「停機」，他開玩笑說：

「她（未婚妻）最近都在躲我。」



Tyson Yoshi昨（18）日赴台舉辦新專輯《Rocket 666》發片記者會。（想不到音樂工作室提供）

Tyson Yoshi今年將舉辦婚禮。（想不到音樂工作室提供）

Tyson Yoshi找來王陽明站台。（想不到音樂工作室提供）

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