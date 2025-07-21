40歲女星赴韓曬性感　少布衫包不住火辣身材：期待遇到濕身Oppa

楊晨熙儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一段單穿泳裝的影片，「今年夏天正式開張」，火辣程度立刻吸引上千人按讚！



畫面中，可以看到楊晨熙單穿粉色系連身泳裝，辣露纖細美腿，低胸剪裁完全包不住呼之欲出的北半球，深邃事業線在鏡頭前蹦出來，胸下挖空設計有畫龍點睛的效果。

楊晨熙儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。（IG@jellyc820）

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楊晨熙此行是前往南韓旅行，她還在貼文裡坦言，退房前特地趕到泳池，只為捕捉浪漫瞬間：

「期待遇到韓劇裡那種濕身帥Oppa，結果現場連個路人甲都沒有！」



雖然沒有戲劇般的場景，楊晨熙仍自得其樂，「只好當包場靠自拍拯救今天的心情，好啦～至少泳裝有派上用場」，並預告8月將是她的慶生月：

「我要過一整個月的生日！」



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