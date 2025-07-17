明日花綺羅被跟蹤「3人連日蹲守家門外」下最後通牒：再來就報警

明日花綺羅怒發警告：別再守在我家門口，你們已經越線了！在日本，前成人女演員的身份意味著什麼？或許是一種標籤，也可能是某些人心中扭曲幻想的投射。但無論她過去從事什麼職業，她都是一個人——有隱私、有恐懼、有基本的安全權利。



明日花綺羅，這位曾經紅極一時、如今退役多年，最近又一次被推上風口浪尖。但這次，不是因為爭議話題，也不是某種炒作，而是因為她的家門口連續數日出現了三名陌生人——兩男一女，徘徊、守候、踩點、盯人，幾小時不走，只為「等她出現」。

明日花綺羅怒發警告：別再守在我家門口，你們已經越線了！（ig@asukakiraran）

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她在7月10日淩晨直接在社群平臺X上發聲，發出了怒火滿滿的警告：

「夠了，不要再這樣了。我已經準備報警，如果你們再出現，我會公佈你們的正臉照。」



三人組合蹲守門前數日，明日花綺羅徹底怒了

根據她公開的畫面，一張打了馬賽克的監控照片顯示：深夜街道上，三人一組——兩名男子與一名女子，靠近她家門口站立，身旁還有腳踏車。畫面昏暗，但姿態明顯：

「不像路人，更像是等人。」



明日花發文寫道：

「你們已經在我家門口蹲點好幾天、每次幾個小時，只為了看我出現……真的很噁心，也很恐怖，拜託停止這種行為。」她警告這三人不要再把腳踏車停在她家門口，並下最後通牒：

「下次再來，我會把你們的照片不打馬賽克地公開，同時向警方報案。」



明日花綺羅反拍三名疑似跟蹤她的人。（截圖）

背景：風波未平，又遇跟蹤騷擾

這次騷擾並非空穴來風，也不是首次。明日花綺羅近來剛經歷一波網路風暴——此前與韓國男團THE BOYZ前成員周鶴年之間的傳聞，引發大量討論，甚至傳出與性交易有關的流言。

儘管事件尚未釐清真相，但這也讓她被網絡欺凌。不少網友私信辱駡、留言攻擊，網路暴力毫無節制地撲面而來。如今又接連遭遇「現實世界的追蹤騷擾」，網路與現實雙線壓迫，讓她不得不強硬回擊。

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網路罵不夠？現實「堵門」才更恐怖

「走出來就怕看到那三個人。」



在日本，電車癡漢、偷拍裙底、跟蹤守候，這些騷擾女性的行為並不新鮮。但當它發生在一個公眾人物身上，人們卻時常選擇「看熱鬧」，甚至當作「自找的」。

她是公眾人物，但不是公眾財產。跟蹤她的人，或許不覺得自己做錯了什麼。但試想一下，一個成年人連日蹲守女性家門外，只為看她一眼——這是癡迷，還是變態？從法律角度來說，這已經接近「跟蹤騷擾罪」的定義。

法律紅線清晰存在，但社會常常選擇忽視

根據日本《跟蹤管制法》，對特定物件反復接近、尾隨、在住所附近徘徊、等待、或不斷傳遞訊息，皆屬違法。一旦被認定構成「持續騷擾」，警方可發出警告，甚至立案調查、刑事處罰。

明日花綺羅的這番發聲，不只是為了自己，也是一次對沉默容忍的社會喊話。她在X上說得很明確：

「我有監控、有照片、有時間記錄。你們再來，我就報警。照片我也會發出來，不打馬賽克。」



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輿論風向正在轉變：職業不是騷擾的藉口

過去，在日本成人女星遭遇騷擾事件中，時常有人跳出來說：

「她以前拍那種片，應該早就習慣了吧？」

「她紅的時候怎麼不嫌曝光，現在又喊保護？」



這種言論並不少，甚至被默認成一種「她們活該」的潛規則。但這一次，輿論開始出現反思的聲音：

「她過去拍片，和你現在跟蹤她，有半毛錢關係嗎？」

「就因為她曾經從事成人行業，就要接受被騷擾？」

「看人作品是一回事，堵她門口等人，這是犯罪。」



越來越多的人開始意識到，職業不等於人格標籤，喜歡她的作品不等於你可以侵犯她的邊界。明日花綺羅的經歷，其實是許多女性在社交媒體時代面臨的現實：一旦成為公眾人物，隱私被剝奪，界限被忽視，安全被挑戰。

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但名氣不等於默許，過往也不是騷擾的通行證。她的強硬發聲，正是一次重要的提醒：

「不是所有事情都能等事後道歉解決，有些界線，第一次就不該被跨越。」



【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】