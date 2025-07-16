濱崎真緒《晚吹》談業內秘聞後被抹黑　嚴正聲明要求AV評論家道歉

日本前AV女優濱崎真緒在去年8月在台北成人展宣布引退，結束13年女優生涯，改以「DJ Mao」名義活躍於DJ界。她日前因不滿台灣知名AV評論家「一劍浣春秋（黃正）」說她責怪前經紀公司，不滿要求道歉，15日更直接委託台灣律師發出聲明，要求一劍浣春秋出面說明。



濱崎真緒表示，一劍浣春秋在未經查證的情況下，臆測她與前經紀公司解約的原因，內容與事實有明顯出入，不僅對她本人造成困擾，也波及現任經紀公司，導致該文被多家媒體轉載，已經形成惡意擴散。

濱崎真緒早前於香港Viu TV節目《晚吹－怨女俱樂部》中分享從業經歷。（節目截圖）

【圖輯】點圖放大看更多濱崎真緒照片👇👇👇

+ 13

濱崎強調，她早前於香港Viu TV節目《晚吹－怨女俱樂部》中分享從業經歷，內容是在完整訪談脈絡中呈現，但一劍浣春秋僅根據該節目的IG短版預告就發表評論：

「該節目僅在香港播出，台灣無法合法收看，黃正未觀看完整節目，卻逕自臆測本人與前公司解約之原因，並發文對本人為不實的指摘，致使該文章遭到多家媒體轉載。」



針對此事，濱崎透過聲明嚴正表示：「作為曾經的AV女優，我們努力工作，沒有義務承受他人的惡意抹黑。」她痛斥一劍浣春秋為博取個人流量，踐踏成人產業從業者的尊嚴與努力，形同欺凌行為。

浜崎真緒曾接受《香港01》獨家訪問。（林迅景 攝／資料圖片）

浜崎真緒曾接受《香港01》獨家訪問。（林迅景 攝／資料圖片）

浜崎真緒拍攝全新的全裸寫真，據知第一輪預售已經全數售罄。（林迅景 攝／資料圖片）

👇👇👇點擊下圖睇獨家高清相👇👇👇

+ 12

考量一劍浣春秋為擁有19萬粉絲的公眾人物，且為新聞科班出身，濱崎表示，其應知曉發言須經合理查證：

「今在明知其所傳述者為不實言論，伊未經任何查證，便在網路上造謠，核其所為實已構成台灣刑法第310條第2項之加重誹謗罪，本人特委請貴律師代為聲明，對黃正之行為予以嚴正譴責，並籲請黃正出面回應並說明伊於發文前的查證過程。」



此前，濱崎真緒在《晚吹－怨女俱樂部》中，用中文分享在成人產業工作的辛酸血淚史，以及真正的引退原因。但短版預告片段播出後，卻被一劍浣春秋評論「將責任歸咎於前經紀公司」、「雙方結梁子」。

濱崎真緒聲明稿。（Instagram＠maohamasaki_official）

【濱崎真緒聲明稿】

聲明稿

一、 本律師聲明係受本所當事人濱崎真緒委任意旨辦理，聲明如後。

二、茲據當事人委稱：「（一）日前（114年6月11日）知名成人影片評論家黃正（暱稱：一劍浣春秋）於其所經營之網路論壇「PLAYNO.1 玩樂達人」，指涉本人與前經紀公司解約之原因，卻未向本人查證，致與事實有諸多背離，對本人及現在經紀公司造成極大困擾。

（二）首先，本人於香港Viu TV《怨女俱樂部》節目中，分享過去從事成

人影業時的各種經歷，是在節目訪談完整脈絡下呈現，該節目於6月8日透過社群軟體IG釋出2分55秒之簡短版預告，並於次日播出完整節目；需澄清者係，該節目僅在香港播出，台灣無法合法收看，黃正未觀看完整節目，卻逕自臆測本人與前公司解約之原因，並發文對本人為不實的指摘，致使該文章遭到多家媒體轉載。

（三）本人從事成人影業多年，現雖因生涯規劃而逐漸轉型，但不代表任

何人均能對本人過去的一切努力亂潑髒水，作為曾經的AV 女優，我們努力工作，沒有義務承受他人的惡意抹黑，今黃正踩著他人只為創造自己流量，無疑是對成人影業工作者之踐踏、霸凌行為。

（四）黃正本身為追蹤人數高達19.1萬人之公眾人物，政治大學新聞系畢業，對於公開發表言論須經合理查證，不得諉為不知，今在明知其所傳述者為不實言論，伊未經任何查證，便在網路上造謠，核其所為實已構成中華民國刑法第310 條第2項之加重誹謗罪，本人特委請貴律師代為聲明，對黃正之行為予以嚴正譴責，並籲請黃正出面回應並說明伊於發文前的查證過程。」

三、經核無不合，爰代聲明如上。

法鳴法律事務所

王妙華律師

謝懷寬律師



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】