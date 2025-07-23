人紅是非多！27歲新晉男神著拖鞋被指有「灰甲」回應：是疤痕

27歲的大陸男星田栩寧因為拍攝BL劇「逆愛」而爆紅，但也因此人紅是非多，日前有網友在小紅書貼出一張他傳著拖鞋的照片，暗指他有灰指甲，隨後本尊發聲回應是疤痕打臉造謠者。



網友分享照片暗指田栩寧有灰指甲，還迅速登上微博熱搜冠軍，他21日深夜在微博發文回應「系年少時意外受傷所致，留下疤痕，無礙健康，勿造謠傳謠！」並貼出熱搜榜的截圖，加上「假」一字，澄清網上流傳的謠言。

27歲的大陸男星田栩寧因為拍攝BL劇「逆愛」而爆紅。（《逆愛》劇照）

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田栩寧迅速爆紅後，日前發生女星滕澤文公開一則與田栩寧私訊對話的截圖，田栩寧喊她「老婆」，雖然滕澤文很快就刪文，但已引發網友熱議，之後田栩寧發聲：「我目前單身，從未結婚，也未曾育有子女。」，並發出律師聲明對於網上持續散播的不實言論，將採取法律手段維護自身權益。但並未說明與滕澤文的關係。

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