50歲前兒童節目男星迎生日　脊椎受傷神隱12年　曾言：等我站起來

將滿50歲的台灣藝人張善為，2000年演出《麻辣鮮師》「蝌蚪」一角走紅，而後以「黑皮哥哥」形象活躍於兒童節目。



豈料2013年因脊椎受傷，導致下半身癱瘓住院，從此淡出演藝圈，至今12年音訊全無。

張善為（Facebook@張善為）

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張善為當年因傷淡出螢光幕，並婉拒朋友探訪，同年曾在社群平台分享近況，他表示，

「等我站起來！我的長輩好友們，妳你們的祝福加油打氣我都收到了，謝謝大家，真的。現在的我還在為動根腳趾頭……努力著。」



曾與張善為共事的「蜻蜓哥哥」宋翊彰，日前受訪時被問及是否知曉張善為狀況，他無奈說，

「黑皮哥哥在生病後斷絕所有聯絡，不管再好的朋友都沒聯絡，很可惜，不管是誰都沒再見過，我們都很想去看他。」



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宋翊彰先前透過經紀人關心張善為，坦言已有10年沒有對方消息，

「他（張善為）有告訴我們，希望他在別人面前是光鮮亮麗的，生病的病態不想被看到」



他理解張善為的心情，之後並未再打擾。

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