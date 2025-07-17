《錦繡芳華》不敵BL劇？《垂涎》打破底線　男男懷孕劇情陸劇罕見

在中國廣電局嚴格的內容審查下，中國BL（Boys' Love）劇似乎找到了新的生存模式。過去常見的「兄弟情」或「知己」式擦邊球，如今在某些「環大陸」播出的作品中，尺度明顯升級，讓海內外觀眾驚訝不已。近期，一部以真實情感描繪見長的《逆愛》引發收視狂潮，卻也伴隨停播與主演的爭議；同時，備受關注的全球首部ABO題材BL劇《垂涎》也大膽上架，似乎預示著中國BL劇市場的新一波變革。



大尺度《逆愛》引爆亞洲！環大陸模式下的驚人爆紅現象

近期討論度最高的中國BL劇，非《逆愛》莫屬。這部改編自知名耽美作家柴雞蛋小說《逆襲》的作品，不僅由原著作者親自擔任製作人與編劇，更以其露骨的台詞和直白的劇情，迅速在亞洲市場掀起熱烈討論。劇中兩位男主角分別為曾參加《青春有你3》的梓渝與網路劇演員田栩寧，憑藉令人驚豔的「性張力」組合，迅速累積人氣，讓觀眾直呼「肉麻又上癮」。

近期討論度最高的中國BL劇，非《逆愛》莫屬。（《逆愛》劇照）

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由於中國對於耽美題材的限制依然嚴格，《逆愛》並未在中國主流平台上架，而是採取「環大陸」的方式，主要透過海外平台GagaOOLala、YouTube等播出。然而，這種「擦邊球」模式反而激發了中國粉絲「翻牆」追劇的熱情，使得該劇在小紅書、抖音等社群平台意外爆紅。《逆愛》一經播出，便拿下平台上不分類節目全球88個國家與地區的收視冠軍，其官方社群發文的按讚、留言、分享與收藏數也創下平台BL內容的新紀錄，火紅程度甚至超越同期在中國播出的《書卷一夢》、《錦繡芳華》等多部暑期檔劇集。

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《逆愛》男主角田栩寧風波不斷 感情爭議成焦點

隨著《逆愛》的爆紅，男主角田栩寧的私生活也遭到深度起底。網路上陸續爆出他與前女友及現任女友的親密合照，甚至傳出「已婚生子」的爆炸性消息，讓劇迷大感錯愕。儘管田栩寧本人和經紀公司兩度發表聲明，強調他「單身無子女」，並揚言將對不實言論採取法律行動，但相關緋聞如網紅蘇蘇、若若、君君，以及短劇女星藤澤文接連控訴與他有過情感糾葛甚至劈腿的傳聞，已對其形象造成衝擊。

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《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，近一個月（6/16～7/15）與「逆愛」相關的動詞熱門關鍵字包括「道歉、爆紅、結婚、停播、生子、否認」，可見田栩寧的個人爭議成為該劇近期的聲量焦點。面對外界對藝人私生活的放大檢視，網友們紛紛表示：

「有小孩又怎麼了」

「這麼介意那以後可以找真的男同來演BL劇嗎」

「演太監就要閜割嗎」

「紅太快了，感覺被針對了」。



《逆愛》近一個月網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用）

《逆愛》人氣與爭議雙燃燒！主演疑遭「軟封殺」、劇集突停播

在《逆愛》人氣持續飆升的同時，劇中兩位主演田栩寧和梓渝，就已因熱搜數量「屠榜」，大幅領先其他流量男星，但田栩寧新劇《七月的一天》被換角、錄製的綜藝畫面遭刪除，以及梓渝短期代言停止、綜藝通告取消等消息紛飛，引起業界猜測是否因「樹大招風」而面臨「短期軟封殺」。不過，也有部份粉絲指出這些傳聞可能為空穴來風，指出田栩寧仍出現在《七月的一天》通告單上，梓渝也照常出席直播活動，並猜測這可能是同行惡意放出謠言，試圖打壓兩人的人氣。

就在這股「人紅是非多」的效應持續發酵之際，劇集《逆愛》卻在7月13日突然宣布停播。官方聲明僅表示是「為了呈現更完美的觀劇體驗」而進行「內容調整」，復播日期待定。儘管製作人柴雞蛋緊急發文安撫粉絲「請大家不要慌」，並解釋是因「復盤」調整內容涉及翻譯與配音，正在趕工，但外界普遍猜測，劇集過於火爆、紅回中國，可能已引起注意而被迫「降溫」：

「不意外啊，那邊就是這樣的紅什麼就封什麼」

「不知道在怕什麼」

「逆愛我捨不得你啊啊啊」

「一定有很多拍好的片段永不見天日了」。



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挑戰尺度極限！全球首部ABO題材BL劇《垂涎》大膽上架

除了《逆愛》的火熱，《垂涎》的問世更是將中國BL劇的探索推向了全新層次。這部改編自作家弄簡同名小說的作品，不僅由原著作者親自擔任編劇與導演，更被譽為全球第一部以ABO世界觀為核心，並結合「生育議題」為主軸的電視劇。

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《垂涎》的故事設定在一個經歷病毒感染後的世界，人類演化出Alpha、Beta、Omega三種性別。劇情圍繞著掌控基因與生育技術的X控股公司，以及盛放生物股份少東家盛少遊和HS集團老闆沈文琅之間的合作與糾葛展開。當盛少遊在醫院偶然邂逅Omega花詠，兩人情愫暗生。然而，一段意外的插曲隨即而來，盛少遊竟被誤認為Omega，甚至捲入「懷孕」的驚人風波。

什麼是ABO世界觀？一次看懂Alpha、Beta、Omega

ABO（Alpha, Beta, Omega）是一種起源於同人創作的架空性別分類系統，它並非現實世界的生物學概念，而是BL小說和同人圈中廣為流行的虛構設定。在這個世界觀中，人類除了生理性別外，還依第二性別分為三種：

Alpha（α）：社會中的主導階層，個性強勢，具備領導力與競爭心，通常生理素質優越。Alpha 能讓Omega懷孕，部分設定中可透過「結標」進行氣味標記。

Beta（β）：最接近一般人的性別，情緒穩定，不易受費洛蒙影響，在ABO系統中扮演中性角色。

Omega（Ω）：通常體質較柔弱，外表溫和，但具有極強的吸引力。定期會進入「發情期」，散發費洛蒙吸引Alpha，無論生理性別皆可懷孕，是重要的生育角色。

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《垂涎》7/12上架 網友直呼「又尬又好看」

《垂涎》於7月12日上架後，截至7月16日，第一集在YouTube上已累積75萬次觀看，展現不俗熱度，但其ABO題材的影視化，在播出前引發不少擔憂。許多人曾不看好真人演員能否演繹出ABO設定的複雜性，表示「你敢拍我都不敢看，好尷尬」、「陸腐最近好瘋喔」、「選角真的看起來都很柔弱，完全沒有A的樣子」、「不要什麼都真人化」。然而，播出後也湧現不少好評，例如「根本停不下來，發瘋」、「看了首播後一發不可收拾，去補小說了」、「目前看起來還行」，形成「又尬又好看」的特殊觀感。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月16日至2025年7月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『逆愛』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】