謝霆鋒一飯封神涉抄襲黑白大廚　韓國Netflix發聲：沒出售版權

2024年韓國的黑馬節目絕對非《黑白大廚：料理階級大戰》莫屬，該實境秀捧紅許多廚師，包含評審安成宰、參賽者崔鉉碩、愛德華李、「港點女王」鄭智善都因此陸續赴台接代言或錄節目。未料中國大陸也推出「致敬版」的綜藝《一飯封神》，韓國Netflix回應從未授權拍攝，消息傳回中國大陸，微博上也許多網友轟丟臉！



大陸美食競技綜藝節目《一飯封神》已在7月17日開播，還找來有餐飲經驗的謝霆鋒、中菜品牌「新榮記」創辦人張勇等人擔任評審，之後還會找來劉嘉玲、蔡卓妍、杜海濤、陳妍希、丁真等知名藝人。然而該節目的賽制幾乎「還原」《黑白大廚》，包含分成黑色廚師、白色廚師，在臨時開張的店鋪中打團體賽等，已經引發抄襲爭議，但也有網友稱《一飯封神》是購買版權之後製作的。

《一飯封神》找來有餐飲經驗的謝霆鋒、中菜品牌「新榮記」創辦人張勇等人擔任評審。（微博@一飯封神）

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韓國Netflix日前向當地媒體《OSEN》表示：「絕對沒有向該節目出售（節目）格式版權一事。我們正在討論之後是否要採取行動。」另一方面，正宗原版的《黑白大廚：料理階級大戰》第二季預計今（2025）年下半年播出。

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韓國Netflix正式否認中國大陸買版權製作節目，消息傳回大陸國內，微博網友也氣炸鍋：

「真的不知道怎麼敢照抄，除非節目仆直，不然一定會被發現」

「國內抄襲韓國綜藝也不是頭一遭，能不能拿出原創態度啊，真是丟人」

「我看B站（bilibili）評論說有買版權呢，誤會了」

「抄襲在國內很常見吧」。



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