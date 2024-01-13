OpenAI對抗版權法庭　稱要造福全人類　AI世界學習還是抄襲難判斷

在這個AI橫行的時代，似乎連版權法都要給科技讓步。最近，OpenAI這家科技巨擘在一場引人注目的法律攻防中，展示了它對於版權的獨特理解。該公司聲稱，要訓練像ChatGPT這樣的AI產品，沒有版權作品怎麼行？這就像是告訴我們，要做一道美味的菜餚，必須得有食材，哪管它們是不是「偷來的」。



就在2024年1月8日，劍橋大學和巴塞羅那的生物演化研究所（IBE）發表在社群平台的一篇文章中，OpenAI對紐約時報的版權訴訟作出回應，堅稱其使用網上作品屬於「公平使用」。這就像是一位大廚辯稱，他用鄰居家的蔬菜做菜是為了大家的健康。

+ 11

有些人應該已經知道，AI在訓練過程中，會依靠吸收大量網上的文字、圖片甚至是文章，來增進它們的「知識庫」。這就好比學生在準備考試時，不僅僅讀教科書，還要涉獵各種參考書。但問題是，如果這些參考書是從圖書館「借」來而沒有歸還，那麼這樣的學習方式就有些問題了。

「學習」和「抄襲」的界線變模糊

OpenAI稱紐約時報最近對這家科技公司提起的訴訟「毫無根據」。（Wiki）

而紐約時報則不買賬，他們認為這種做法侵犯了他們的版權，將這種「學習方式」比作是對知識產權的掠奪。想象一下，如果每個人都可以隨意使用別人的作品，那麼創作還有什麼動力呢？這就像是告訴作家，他們辛苦寫出來的書可以隨便被人拿去賣錢，而他們卻一分錢也拿不到。

不過，OpenAI在這場法律攻防中可謂是信心滿滿，他們甚至聲稱這樣的訓練方式對於人工智能的發展至關重要，而且是為了「造福全人類」。這就像是超級英雄在拯救世界時，不得不破壞一兩座建築物。

此外，OpenAI還舉例說明，即使是語言學習軟件公司Duolingo也支持他們的觀點，認為AI生成的輸出不應被視為侵權行為。看來，在AI的世界裡，「學習」和「抄襲」之間的界線似乎變得模糊不清。

不過，這場爭議也反映出一個更深層次的問題：在追求技術進步的同時，我們應該如何保護創作者的權益？當AI技術日益成熟，或許我們需要重新思考版權法在新時代的意義和價值。畢竟，沒有創意的支持，AI的「智慧」又怎能持續發光發熱呢？

參考出處：1.The New York Times

延伸閱讀：作家起訴OpenAI和Microsoft侵犯知識產權：以不道德的捷徑謀利

+ 3

【本文獲「明日科學」授權轉載。】