跨女網紅五星級酒店密會美國知名球星　互動過程不慎弄斷牙齒

近日大陸偽娘網紅「南京紅姐」的「千人斬」傳奇掀起熱議，結果有人爆料指出曾拍到小A辣與一名高大洋男現身台北某五星級酒店，私生活疑被曝光。



據「鏡週刊」爆料指出，照片拍攝時間是在幾年前深夜的台北市某知名五星級酒店。當時小A辣身穿紫色火辣褲裝，上半身傲人雙峰與纖腰，格外吸引眾人目光。她一進大廳即快步奔向電梯，電梯中則已有一名身高超過200厘米的白人男子在等待，兩人相視後一同搭乘電梯。

有人爆料指出曾拍到小A辣與一名高大洋男現身台北某五星級酒店，私生活疑被曝光。（FB@小A辣）

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對此，小A辣回應證實，當時是單身，對方是透過IG私訊主動聯繫，本來對方邀約用餐、夜店續攤，但因小A辣不菸不酒興趣缺缺，最後對方表示住在總統套房，這才讓她興起一探究竟的念頭。赴約後才從朋友口中得知，原來對方竟是美國知名球星。

小A辣也透露因為自己英文不好，所以兩人溝通，只能用手機翻譯或是靠比手畫腳與肢體語言交流，對方得知小A辣砸上百萬台幣整形出的歐美身材十分有興趣，甚至過程中還不慎弄斷了她的全瓷牙冠，隔天還得緊急赴牙醫診所修補。

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如今南京紅姐引發社會熱議，小A辣也坦言自己的私生活屢被關注，吐露再與前男友分手後，曾有一段時間藉由積極約會來療癒情傷，後來因為有了信仰，就專心修行，沒想到桃花竟更旺。

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