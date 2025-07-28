身材好到似AI！台灣最美牙醫曬比堅尼照　六舊腹肌竟比上圍更吸睛

台灣「最美牙醫」劉芷伊臉蛋亮麗、身材火辣，不但屢次登上批踢踢表特版，也在網紅界和綜藝圈表現亮眼。近日劉芷伊在IG突曬比堅尼辣照，以緊實健美體態重新定義「性感」之名，再度迎來網友們熱烈迴響。



「最美牙醫」劉芷伊斜槓網紅開啟新人生

台灣美女牙醫「劉芷伊」不僅是高學歷學霸、專業牙醫背景出身，還擁有亮麗外型，曾經獲得2019歐洲大陸小姐MissElegance／氣質小姐，代表台灣在國際爭光，被譽為「最美牙醫」、「牙醫界林志玲」，IG吸引近11萬名粉絲們關注。

劉芷伊（ig@chavelle_liu）

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甜美外型、俐落身手無違和

最美牙醫「劉芷伊」畢業於台北醫學大學牙醫系，現任台北中山醫院牙科部主治醫生，主攻整形牙科，漂亮臉蛋下隱藏E級上圍，智慧與美貌兼備。私下熱衷於健身的「劉芷伊」，近期在IG分享接受泰拳、格鬥、巴西柔術訓練日常，剽悍俐落的身手再度令人驚豔！

美女牙醫自信辣曬比堅尼

「劉芷伊」從專業牙醫斜槓網紅以來，獲得不少粉絲們的支持，日前她不藏私絕頂好身材，直接曬出比堅尼辣照，一身黑色比堅尼入鏡又美又帥，自信展現前凸後翹的身材曲線，線條分明的緊緻腹肌令人驚豔，甚至辣到被懷疑是AI，引來網友們驚嘆：

「太厲害如何練得…」

「穿比堅尼的漂亮小劉醫生」

「這小腹有料，有健身來的」

「不好意思太辣了，我受不了」

「看完！感覺不需要治療❤️」



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