身材好到似AI！台灣最美牙醫曬比堅尼照 六舊腹肌竟比上圍更吸睛
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
台灣「最美牙醫」劉芷伊臉蛋亮麗、身材火辣，不但屢次登上批踢踢表特版，也在網紅界和綜藝圈表現亮眼。近日劉芷伊在IG突曬比堅尼辣照，以緊實健美體態重新定義「性感」之名，再度迎來網友們熱烈迴響。
「最美牙醫」劉芷伊斜槓網紅開啟新人生
台灣美女牙醫「劉芷伊」不僅是高學歷學霸、專業牙醫背景出身，還擁有亮麗外型，曾經獲得2019歐洲大陸小姐MissElegance／氣質小姐，代表台灣在國際爭光，被譽為「最美牙醫」、「牙醫界林志玲」，IG吸引近11萬名粉絲們關注。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+15
甜美外型、俐落身手無違和
最美牙醫「劉芷伊」畢業於台北醫學大學牙醫系，現任台北中山醫院牙科部主治醫生，主攻整形牙科，漂亮臉蛋下隱藏E級上圍，智慧與美貌兼備。私下熱衷於健身的「劉芷伊」，近期在IG分享接受泰拳、格鬥、巴西柔術訓練日常，剽悍俐落的身手再度令人驚豔！
美女牙醫自信辣曬比堅尼
「劉芷伊」從專業牙醫斜槓網紅以來，獲得不少粉絲們的支持，日前她不藏私絕頂好身材，直接曬出比堅尼辣照，一身黑色比堅尼入鏡又美又帥，自信展現前凸後翹的身材曲線，線條分明的緊緻腹肌令人驚豔，甚至辣到被懷疑是AI，引來網友們驚嘆：
「太厲害如何練得…」
「穿比堅尼的漂亮小劉醫生」
「這小腹有料，有健身來的」
「不好意思太辣了，我受不了」
「看完！感覺不需要治療❤️」
【相關圖輯】雞排妹曬10年前後對比照「苦勸隆胸不要太貪心」教1招改善胸型（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
元祖冷艷美女離世享年77歲 曾半裸抱胸跳艷舞 絕代芳華成絕響40歲女星赴韓曬性感 少布衫包不住火辣身材：期待遇到濕身Oppa明日花綺羅被跟蹤「3人連日蹲守家門外」下最後通牒：再來就報警濱崎真緒《晚吹》談業內秘聞後被抹黑 嚴正聲明要求AV評論家道歉女星疑介入富商婚姻做小三 受醜聞連累傳年底不續約 事業現危機
延伸閱讀：
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】