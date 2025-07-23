蔡依林澄清與彭于晏「復合6年」傳聞　新專輯試聽會親揭感情現況

據媒體消息：7月22日，台灣歌手蔡依林舉辦了新專輯《pleasure》試聽會。在被問到關於「蔡依林彭于晏已經復合6年」的傳聞時，蔡依林首次回應：「我也不知道這個網路故事，怎麼發展到這裡。」現場，蔡依林表示自己是真的單身，並坦言有沒有另一半都覺得很好：「我很滿足。」



此前，有網傳消息說蔡依林與彭于晏已經復合6年，相關內容一度衝上熱搜。

蔡依林首次回應與彭于晏復合傳聞。（FB@蔡依林）

【圖輯】點圖放大看更多蔡依林照片👇👇👇

+ 18

6月3日，彭于晏工作室發佈聲明，否認網路流傳的與蔡依林復合六年等戀愛傳聞，並委託律師事務所開展調查取證工作，並呼籲廣大網友勿信謠言，理性對待網路資訊，不要參與不實消息的轉發和擴散。

【相關圖輯】蔡依林曾遭小S逼供彭于晏戀情 16年前《康熙》曖昧回應藏玄機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

全文如下：

近期，部份帳號在網路上發佈諸如「疑似蔡依林彭於妟一直在談」、「曝蔡依林彭于晏已經復合六年」、「蔡依林彭于晏的愛情保安」、「彭于晏現身蔡依林演唱會」等毫無事實依據的謠言。內容與事實嚴重不符，未經任何當事人證實，亦無任何事實依據。相關報導大多引用不明來源、主觀臆測，甚至通過剪輯公開活動畫面拼接情節，誤導公眾視聽。一些網路推手、行銷號也趁機惡意炒作、擴散這些謠言，進一步引發了社會公眾的大量轉發與關注。

這些捏造並持續擴散的消息，雖荒謬至極，卻三人成虎。彭于晏先生及其團隊本希望以低調克制的方式處理，避免為無端編造的謠言提供更多的熱度與關注，但謠言並沒有隨著時間的推移而消散，反而愈演愈烈，逐漸成為輿論熱點。某些網路使用者更是揣測相關報導系彭于晏先生及團隊蓄意炒作，甚至無端猜測並指責彭于晏先生的家人，造成極大困擾。

彭于晏工作室經由慎重考慮，現已正式委託北京市中倫（上海）律師事務所開展調查取證工作，並啟動維權訴訟程式，本所特此聲明：

網路並非法外之地，言論自由也必須在法律的框架內行使。我們在此呼籲廣大網路使用者，希望大家能夠理性對待網路資訊，切勿輕信謠言，更不要參與不實消息的轉發和擴散。

對於那些惡意侵害彭于晏先生名譽權的行為，本所將持續予以高度關注和追蹤，並將依法追究相關責任人的法律責任，絕不姑息。我們相信，法律的公正與威嚴將為彭于晏先生及其家人守護一片清朗的網路空間。



【圖輯】點圖放大看更多彭于晏照片👇👇👇

+ 25

公開資料顯示，蔡依林，1980年9月15日出生於臺灣新北，祖籍福建省廈門市，中國臺灣流行樂女歌手、演員、服裝設計師，畢業於臺灣輔仁大學。1998年參加音樂比賽獲得冠軍後出道，發行的音樂專輯有《看我72變》、《野蠻遊戲》、《舞娘》、《花蝴蝶》、《UGLY BEAUTY》等。

彭于晏，1982年3月24日出生於臺灣澎湖縣，畢業於不列顛哥倫比亞大學。2002年因出演個人首部電視劇《愛情白皮書》而進入演藝圈。代表作品有《仙劍奇俠傳》、《激戰》、《黃飛鴻之英雄有夢》、《匆匆那年》、《破風》、《湄公河行動》、《寒戰2》 《邪不壓正》、《緊急救援》、《熱帶往事》、《第一爐香》、《潛行》等。