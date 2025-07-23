舒淇首部導演作《女孩》入圍威尼斯影展　角逐金獅獎成華語片之光

7月22日，微博「電影女孩」發文稱：「從華語影后到新銳導演，舒淇首部自編自導作品《女孩》啟航威尼斯！金獅獎角逐在即，期待華語電影再創輝煌！」



《女孩》入圍威尼斯國際電影節主競賽單元消息傳出後，舒淇好友、演員陳坤發文祝賀：

「舒淇導演，恭喜你的作品入圍威尼斯主競賽，華語電影加油！」



《女孩》入圍威尼斯國際電影節主競賽單元。（微博圖片）

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據介紹，電影《女孩》以年輕女性的故事為主，由邱澤等主演，余靜萍擔任攝影師。 2024年9月17日，該片已煞科並發佈概念海報。

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此外，電影《日掛中天》、《寂靜的朋友》也均入圍本屆威尼斯電影節主競賽單元。第82屆威尼斯電影節將於8月27日至9月6日在水城的麗都島舉辦。

公開資料顯示，舒淇出生於1976年4月，祖籍福建，華語影視女演員、模特，曾主演《非誠勿擾》、《西遊·降魔篇》、《刺客聶隱娘》等作品。1997年，舒淇與馮德倫拍攝電影《美少年之戀》相識，數次被傳緋聞但雙方表示是朋友關係。2016年9月，舒淇和馮德倫官宣結婚。

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