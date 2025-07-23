37歲女星結婚5週年傳離婚　2人曾分手再破鏡重圓　經理人急回應

丫頭（詹子晴）跟台灣警政署前署長王卓鈞兒子王惟立，5月剛迎來5周年結婚紀念日，彼此事業也經營得有聲有色，未料感情生變，台灣「聯合報」接獲爆料稱雙方已經簽紙離婚，對此丫頭的經理人有所回應。



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丫頭與王惟立交往時曾一度分手，經男方深情告白破鏡重圓，並於2020年5月28日、認識9周年紀念日當天登記結婚，相當浪漫。不過，丫頭前年底在IG發文「給勇敢的自己一個自己一個擁抱，有些里程碑在我人生中存在很長一段日子，在今年決定結束了」，引發分居婚變疑雲。

當時她的經理人立即否認，直呼傳言太離譜，夫妻相處狀況非常正常。丫頭則在社群親自澄清，提到之所以會寫「結束了」，是指自己人生的里程碑，也就是某個副業，但礙於不想張揚因此沒有清楚寫出，無奈婚姻常被外界唱衰。

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但據熟識夫婦的友人透露，丫頭跟王惟立這一年來互動冷淡，生活幾乎各過各的，感情不如婚前那般甜蜜，關係雖未降至冰點，實際上已經貌合神離，且丫頭去外地旅遊身邊都不見老公身影，多是好姐妹或者事業夥伴。此外，王惟立4月替丫頭慶生的發文沒喊她老婆，只說「我會永遠支持妳」，似也流露出彼此未來雖不能相伴一生，卻是永遠挺對方的知己。

爆料者透露丫頭本月初私下親口向友人透露，已和王惟立低調簽紙離婚，對於是否離婚？丫頭的經理人第一時間先是詢問爆料者身分，接著表示：

「真的是沒有這回事！」



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