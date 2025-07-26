F4有機會再合體？五月天鳥巢開唱變落湯雞　阿信仍堅持做1事

五月天巡演「5525回到那一天」昨（25）日登上北京鳥巢舞台，不巧遇上傾盆大雨，但五月天毫不退縮，與上萬歌迷一起淋雨熱唱。



阿信事後透過社群發文，感性吐露：「如果說青春是一場突如其來的大雨，那我最珍惜的是，在那場大雨之後始終不曾離去的你們。」

這已是五月天第9度在鳥巢開唱，儘管天公不作美，全場氣氛依舊沸騰，歌迷全程撐傘陪伴，阿信則開玩笑說：「雨會不會停呢？管他的，反正你們都會在。」他在雨中敬業演出，甚至在空檔整理招牌鬢角，讓網友笑說「再大的雨也澆不熄阿信對造型的堅持」。

阿信在雨中敬業演出，甚至在空檔整理招牌鬢角。（Facebook@五月天 阿信）

另有趣的是，日前F4在五月天台北場驚喜合體，朱孝天旋即舉辦個人演唱會，言承旭、吳建豪、周渝民也送花支持，花籃卡片上寫著：「祝孝天，演出順利，對了，唱完記得歸巢喔。」粉絲忍不住猜測，是否暗示F4有機會於鳥巢場再度同框，引發一陣熱烈討論。

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