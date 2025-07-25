34歲男神消失一年回歸銀幕　擔正張艾嘉新戲與袁澧林談跨時空戀愛

去年因入伍消失一年的許光漢回歸主演《他年她日》，與袁澧林展開一場跨時空愛戀。為了營造出重力失衡、時間錯位的奇幻世界，製作團隊耗費近一年後期製作逼真震撼的CG特效視覺，刻畫出絢爛壯闊的浩瀚場面。



定檔海報中，許光漢在逆光發亮的雨絲中獨行，呈現氣宇非凡的架式，身後回望的袁澧林彷彿在注視著他、也注視著逝去的時間，兩人之間隔著一段不可言說的距離，曙光灑落象徵著「希望」與「命運的交會點」，帶來穿越現實與時間裂縫的奇幻視覺感受。

去年因入伍消失一年的許光漢回歸主演《他年她日》，與袁澧林展開一場跨時空愛戀。（《他年她日》劇照）

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《他年她日》由張艾嘉監製、新銳導演龔兆平執導，除了許光漢及袁澧林領銜主演，其他陣容還包括陳澤耀、董瑋、陳輝虹、韓佩瑤、駱振偉、許恩怡、謝咏欣等實力派演員同台飆戲。

導演龔兆平表示，當初創作靈感是看了網路上一段模仿電影慢動作的搞笑短片，不禁聯想：「如果同一個世界的兩個地方有不同的時間速度，會發生什麼事？」後來張艾嘉向他提及香港政府的「薪火相傳計劃」，並對他說：「等你往導演的路已經夠久了，這次正好有機會，我們就不要浪費時間吧！」令龔兆平十分感動，進一步將概念發展成愛情故事。

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龔兆平參考了真實的科學現象「重力時間膨脹」——重力越大，時間越慢，再加以創作，張艾嘉則結合自身參與世界展望會的經歷，設定「優日區」的小鴿子醫療團隊到「長年區」從事無國界醫生的工作，而「愛如何改變一個人」是張艾嘉最想透過這部電影傳達給觀眾的核心，她認為，心中有愛的那份力量非常巨大，甚至足以改變一個人的一生。

電影《他年她日》劇情描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林飾）在一次醫療任務中邂逅了長年區的薯仔（許光漢飾），當年她28歲，他只是個13歲的孩子。起初安晴當薯仔是個油嘴滑舌的小賊，薯仔卻早傾心於她。對安晴來說，一天只是日常的延續，對薯仔而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，薯仔的稚氣逐漸蛻變為堅定，而安晴的防備也慢慢融化成牽掛，隨著每一次重逢，兩人也成為了彼此最不捨的依戀。然而，大自然的巨變和重力與時間失衡下，他們的愛情真能無所畏懼嗎？一場刻骨銘心的奇幻愛戀即將啟程。

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