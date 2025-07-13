五月天演唱會F4合體「流星花園」的她永遠缺席　言承旭台上哽咽

被讚是「亞洲之光」的男團F4，12日應五月天之邀合體，在「回到那一天」世界巡演世紀同台，掀起一波回憶殺。當年F4主演《流星花園》轟動全亞洲，如今突破萬難合體，只是女主角大S（徐熙媛）今年2月猝逝，重溫劇中點滴，讓人浮上一股憂傷。



F4由朱孝天、言承旭、吳建豪和周渝民組成，4人對於合體同樣興奮且難以置信，感謝相信音樂、五月天這2年來的推動、協調與努力，阿信先Cue吳建豪分享心情，他說還沒想好，朱孝天、周渝民笑稱是第一次參加五月天的演唱會，周渝民說：

「我很感動，也很榮幸。我是五迷，但個性比較少跟大家聚在一起，我有點怕生。」



被讚是「亞洲之光」的男團F4，12日應五月天之邀合體。（截圖）

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阿信這時又Cue吳建豪分享合體的心情，讓吳建豪笑問「為什麼又是我」，阿信解釋「他看起來活潑開朗，最好Cue，而且他喜歡收集結他，下次有機會一起彈結他」，吳建豪開心點頭，表示：

「謝謝在場的朋友們，跟我們度過一個美好的夜晚，五月天給我們這樣一個機會，真的是不簡單，我就是很感謝，不太知道該說什麼。」



朱孝天說「感謝阿信這麼相信這件事」，先前被問到是否合體，只能裝傻否認到底，終於不用再裝傻了；言承旭透露阿信給了他們很多力量，實現了一輩子不敢想像的畫面，「我好像在作夢」，周渝民發現言承旭有點哽咽，關心說「想哭了嗎？你哭啊」，顯現出平常看不到的捉弄人的一面。

《流星花園》女主角大S（徐熙媛）今年2月猝逝。（IG圖片）

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