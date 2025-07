大S粉絲募款捐贈紀念長椅倫敦落成　中間鑲嵌金屬銘牌刻字悼念

台灣女星大S(徐熙媛)在今年2月初時因流感併發肺炎病逝日本,終年48歲。而她的離開令全球各地的粉絲都為之傷痛,所以粉絲們就自發募款活動,為她在英國倫敦市中心的卡文迪許廣場打造了紀念長椅,而在當地的7月25日正式揭幕。

大S在今年2月初時因流感併發肺炎病逝日本,終年48歲。(大S微博圖片)

在2025年5月份的時候,大S的粉絲就透過社交媒體進行募款活動,在很短時間內就已籌集到1625英磅(約1萬7千港元),超過200名來自世界各地的粉絲參與,包含了長椅的製作、銘牌、安裝及未來10年的維護費用。

從網上曝光紀念長椅外觀可見,該長椅用木質製作,三座位帶有四把扶手,中間位置鑲嵌了金屬銘牌寫着:「A shooting star who turned her Grace,courage and kindness ,into eternal light for us all.(她如一顆流星,將優雅、勇氣與善良,化作照耀我們的永恆光芒。)」

紀念長椅用木質製作,中間位置鑲嵌了金屬銘牌。(微博圖片)

卡文迪許廣場環境清優。(微博圖片)

然而,位於倫敦市中心的卡文迪許廣場,四周環境綠樹成蔭且空間廣大,是寧靜宜人的好地方。而紀念大S的長椅就在廣場中心的一顆梧桐樹蔭下。而早年大S曾到倫敦遊學,對倫敦有着美好回憶,所以是次粉絲在倫敦為她打造紀念長椅,特別具有意義。而紀念長椅是英國一種文化特色,家人會以亡者的名義在海邊或公園捐贈椅子,所有人都可以隨時坐,有時候親人還會獻上鮮花,為椅子裝飾得漂漂亮亮的。