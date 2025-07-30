圈中模範夫妻結婚九年驚傳婚變　二人罕見合體影雜誌封面打破謠言

日本知名女星上野樹里現年39歲，過去透過《交響情人夢》在亞洲打開知名度，近期雖然面臨婚變傳聞困擾，但仍積極投入工作，她近日以夫妻檔形式與丈夫和田唱一同登上日本當地潮流雜誌封面，展現其一貫的灑脫形象，似乎意在用實際行動回應外界對他們婚姻狀況的揣測。



此前，上野樹里在出席品牌活動時，因被日本媒體拍到與丈夫互動冷淡，加上她表情嚴肅，更被指「臭臉」對待老公和田唱，令外界對這對結婚九年的夫妻關係產生質疑。然而，一直以來被視為演藝圈模範夫妻的他們，並未受到謠言影響，此次舉動被視為是選擇透過專業工作的合作，來化解外界疑慮。

上野樹里懶理婚變傳聞，與老公合體登上雜誌。（X截圖）

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上野樹里的演藝事業發展依然順遂，她將在9月於台北及東京參與《交響情人夢》音樂劇的交響音樂會演出。此外，她還將在8月2日播出的音樂節目《Music Fair》中，再度扮演經典角色「野田妹」，與飾演「千秋王子」的男星三浦宏規同台獻唱，展現其多才多藝的一面。

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