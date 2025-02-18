陳妍希陳曉離婚　盤點二人婚變8個徵兆　最後一次合體已是2023年

陳妍希與陳曉18日宣告兩人離婚，其實去年大陸狗仔就頻爆料兩人婚姻已破裂且分居，甚至還預測兩人應會在今年春節過後官宣離婚，如今預言成真。



陳妍希與陳曉18日宣告兩人離婚。（IG@yanxi531）

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2024年6月大陸多家狗仔「推理君江小宴」、「劉大錘」、「吃瓜少女」等就陸續爆料，陳妍希與陳曉兩人近來互動減少，大爆雙方分居已在談離婚，過去陳妍希會去探班在拍戲的陳曉，但如今她已很久沒去探班，2024年春節陳妍希沒有像以往一樣，跟著回陳曉老家過年，兩人最後一次合體同框拍照，是在2023年5月31日陳妍希的生日會上，2024年7月5日陳曉生日，陳妍希則沒有在微博上發文祝賀，8月陳妍希出席活動時，被發現手上沒有戴婚戒，12月陳妍希父親過世，她返台奔喪陳曉未同行。

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到了2025年初西藏地震，陳曉捐款給災民，捐款單上沒有陳妍希名字，相比其他明星夫妻是聯名捐款，陳曉這邊就讓人不禁要懷疑婚變的真實性，同樣春節時再被網友發現兩人微博IP位置不一樣，陳曉顯示在家鄉安徽，陳妍希則顯示在北京，兩人又沒有一起過年，如今雙方都同步官宣離婚消息，終讓爆料消息成真。

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