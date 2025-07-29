廣末涼子重返車禍現場還原案情 追撞大型拖車疑多次撞擊隧道側壁
撰文：ETtoday
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日本女星廣末涼子4月7日在高速公路發生車禍，她而獲釋後的她因宣佈停工，並坦承患有雙極性情感障礙（又稱：躁鬱症）。昨（28）日重返車禍現場詳細說明了事故發生前的情況以及當時的狀況。
為了查明事故原因，警方於28日上午帶著廣末涼子重回事故現場展開勘查，勘查地點包括廣末涼子被認為開始駕駛轎車的新東名濱松服務區，以及事故實際發生的隧道兩處，廣末涼子駕駛的轎車追撞大型拖車，據悉，轎車內的一名男性乘客骨折。
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根據調查相關人士透露，廣末涼子所駕駛的車輛在追撞拖車之前，疑似多次撞擊隧道側壁，她現身見到大批媒體守候，露出淺淺微笑不發一語，警方預計將根據此次勘查的內容，決定是否進行刑事處分。
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廣末涼子先前透露，停工期間好好思考了自己女演員生涯及育兒等問題，認為重新開始活動「還需要一段時間」，但希望能先為粉絲俱樂部會員做些事情……這些是她的「未來計劃」。知情人士表示，她目前以治療和育兒為主，如果有機會演出《信用詐欺師4》，也僅是以非常少的戲份登場，看來會逐步慢慢復出。
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