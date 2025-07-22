元祖冷艷美女離世享年77歲　曾半裸抱胸跳艷舞　絕代芳華成絕響

日本女星中山麻理（前藝名：中山麻里）於7月12日在東京的醫院逝世，享壽77歲。她在70年代紅極一時，擁有「元祖冷艷美女」的封號，1969年在日劇《青春火花》（サインはV）飾演「椿麻理」（中譯：莊瑪莉）爆紅，並演出多部人氣電視劇、電影，由於當時電視尺度較大，更曾在戲劇中脫衣半裸入鏡，巨乳身材令影迷至今仍印象深刻。



中山麻理的祖父是英國人，擁有混血般的深邃五官，高中畢業就踏入演藝圈，成為「東寶藝能」旗下演員，擁有日本娛樂圈少有的高冷美貌，1969年演出排球日劇《青春火花》，日劇創下39.3%超高收視記錄，她因飾演女主角的競爭對手「莊瑪莉」爆紅，還曾參加TVB的綜藝《歡樂今宵》。

「元祖冷艷美女」中山麻理逝世，享壽77歲。（X圖片）

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而中山麻理同時有高冷美貌與魔鬼身材，曾在《傷痕累累的天使》（傷だらけの天使）扮演脫衣舞孃。當時的日本電視尺度相當大，她曾在鏡頭前脫下和服，露出傲人巨乳，手托胸部輕晃，性感指數破表。同時她在小說家村上龍執導的限制級電影《近乎透明的藍色》中，也有大尺度激情床戲和露胸裸戲。

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當紅的中山麻理在1980年演出電影《近乎透明的藍色》時，與合作的男星三田村邦彥擦出愛火，兩人因電影相戀結婚，她婚後引退演藝圈，並生下3個兒子。然而兩人在1999年離婚，她宣布復出螢光幕，且獨自撫養3個孩子長大成人，當最小的兒子滿20歲成年時，她宣布「母親身分畢業」，從此一邊持續戲劇演出，一邊規劃單身旅遊，曾向媒體表示，自己不是「前女演員」，永遠都是女演員，並以此身份度過了美麗的一生。據日媒《日刊體育報》報導，她去年因健康問題住院，並持續抗病，最後在3個兒子的陪伴下安然離世，守靈與葬禮已經在近親參與下舉行。

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