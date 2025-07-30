資深主持否認鬧大小S沒家教「卻證據確鑿」陶晶瑩問：忘記罵過？

台灣藝人吳宗憲日前被爆料在直播時疑似批評大小S「沒家教」，甚至稱兒女「與徐家小孩不往來」，但事後他澄清當時罵的是黃子佼。陶晶瑩29日出席實境綜藝節目《九條好漢在一班》首映會時，對此事表達了看法，表示現在只要在社群平台上的一舉一動都會留下紀錄，質疑吳宗憲：「憲哥是忘記罵過了嗎？還是那不是他，是AI嗎？」



吳宗憲日前被爆料在直播時疑似批評大小S「沒家教」，甚至稱兒女「與徐家小孩不往來」。（FB@吳宗憲）

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陶晶瑩表示，雖然她沒有親自觀看吳宗憲當時的直播，但有看到新聞剪接的片段：「憲哥否認，結果大家就把他罵人的全部播出來，憲哥是忘記罵過了嗎？現在（疑指影片與直播）都會留下紀錄。」隨後開玩笑地說：

「還是那其實不是他，是AI嗎？」



陶晶瑩表示，雖然她沒有親自觀看吳宗憲當時的直播，但有看到新聞剪接的片段。（中天新聞網授權使用／記者郭竹倩 攝）

對於吳宗憲和小S未來相見是否可能會尷尬？陶晶瑩並未多加評論，但她提到大家對小S都很有同理心，願意等待她，但目前最重要的是給予小S足夠的時間與空間療傷：

「看到人家家人走了，一定會想要安慰她，這是人之常情，不過leave her alone，她已經夠難過了，就讓她安靜地好好度過這個哀悼期。」



針對小S近況，陶晶瑩透露與對方都有保持聯繫：

「她的狀態有一點一滴的在恢復，就等她囉！這是太難過的事情，給她時間跟空間。」



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