資深主持否認鬧大小S沒家教「卻證據確鑿」陶晶瑩問：忘記罵過？
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣藝人吳宗憲日前被爆料在直播時疑似批評大小S「沒家教」，甚至稱兒女「與徐家小孩不往來」，但事後他澄清當時罵的是黃子佼。陶晶瑩29日出席實境綜藝節目《九條好漢在一班》首映會時，對此事表達了看法，表示現在只要在社群平台上的一舉一動都會留下紀錄，質疑吳宗憲：「憲哥是忘記罵過了嗎？還是那不是他，是AI嗎？」
【圖輯】吳宗憲：「抑鬱症是不知足！」點圖放大逐格睇憲哥當年失言完整片段👇👇👇
+8
陶晶瑩表示，雖然她沒有親自觀看吳宗憲當時的直播，但有看到新聞剪接的片段：「憲哥否認，結果大家就把他罵人的全部播出來，憲哥是忘記罵過了嗎？現在（疑指影片與直播）都會留下紀錄。」隨後開玩笑地說：
「還是那其實不是他，是AI嗎？」
對於吳宗憲和小S未來相見是否可能會尷尬？陶晶瑩並未多加評論，但她提到大家對小S都很有同理心，願意等待她，但目前最重要的是給予小S足夠的時間與空間療傷：
「看到人家家人走了，一定會想要安慰她，這是人之常情，不過leave her alone，她已經夠難過了，就讓她安靜地好好度過這個哀悼期。」
針對小S近況，陶晶瑩透露與對方都有保持聯繫：
「她的狀態有一點一滴的在恢復，就等她囉！這是太難過的事情，給她時間跟空間。」
【同場加映】網民嚴選娛圈十大不和傳聞 有人公眾場合開火互不尷尬（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+23
難走出大S離世之痛 小S請假將滿半年仍未復工 節目製作人回應小S女兒畫作「酷似奈良美智大眼妹」惹議 大師貼文Emoji藏玄機？大S離世｜小S事隔4個月現身 撐場為女兒Lily畫展招待貴賓網民稱韓國偶遇小S火速登熱搜 爆消瘦許多狀態唔好令人擔憂小S首次生日沒大S陪伴！S媽上月哀嘆思女之情：好想我的心肝寶貝
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】