吳宗憲擬起訴黃子佼　昔日拍檔反目成仇：現在才知道你這麼嫉妒我

黃子佼早前忽然在社交平台承認性騷擾，接連指責臺灣演藝圈不少一線藝人性騷擾、吸毒等醜聞，被牽連的藝人就有大小S、阿雅、范曉萱，還牽扯出吳宗憲的過往情史、說他欠錢不還等，平地一聲雷直接在網上引起軒然大波，堪稱是近十年來臺灣演藝圈最具爆炸性的新聞。



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黃子佼在直播爆料後，被妻子發現在寓所內自殘，隨後被緊急送院接受治療。經過一連串的治療後，黃子佼康復出院，但他在網上直播時拖其他藝人下水的後續效應也一一出現。即便他在出院後，寫下超過兩萬字的懺悔文，也沒能阻止後續發生的一連串連鎖反應，其中包括他星途盡毀，還讓妻子孟耿如和女兒玉米未來都可能會被他昔日做過的錯事影響。

在新聞曝光後，吳宗憲成為首個公開表示打算向黃子佼提告的藝人。吳宗憲的提告並沒有因為黃子佼自殘入院，和他在出院後的兩萬字懺悔文而有所動搖。日前他在出席活動時，表示自己對於黃子佼的道歉「不以為忤」，還表示「提告是律師的事，不是我的事」、「如果因為訴訟有所得，我會捐出來做公益」看來對黃子佼提出訴訟一事是勢在必行了。

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其實自黃子佼事件爆發後，吳宗憲也曾先後在社交平台上公開評論這件事「我也來發個言吧！現在海水退了，我們終於知道誰沒有穿褲子」、「永遠都不會跟我有關係的，因為這是我們吳家的家教！」甚至還隔空喊話黃子佼「我現在才知道你這麼羡慕嫉妒我，很抱歉一直讓你吃我的煙！連我的車尾燈你也看不到！過去贏不了我，現在你又全部輸光」火藥味十足！

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每個人都需要為自己做過的事情負責，相信吳宗憲此舉也是希望黃子佼能引以為戒，以後不要再借著任性的藉口肆意傷害別人了。

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