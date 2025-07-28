大S離世近半年　具俊曄長駐墳墓陪伴亡妻　網民：最深情的男人

大S徐熙媛病逝一轉眼已經快半年，徐家人至今走不出傷痛，具俊曄同樣深陷在喪妻之痛中。網友 beef_0201 日前載送客人到金寶山給大S獻花，驚見具俊曄在毫無遮蔽物的情況下就坐在大S的墓地旁，獨自一人守著摯愛。



由於畫面太震撼，在不打擾具俊曄的情況下，網友 beef_0201 拍下他充滿悲傷的身影，並在Threads上分享道：

「本來想說會不會找不到在哪，已經做好一個一個看的準備！後來在一個轉彎就看到一個男的坐在墓地的中央！我當下就想說：難道那是具俊曄？ 結果接近之後真的是！他很客氣的跟我們說謝謝你們！」



大S徐熙媛病逝一轉眼已經快半年，徐家人至今走不出傷痛，具俊曄同樣深陷在喪妻之痛中。（大S微博圖片）

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beef_0201表示：

「說真的我看到他的身影就感覺到滿滿的哀傷！我很難想像說一生摯愛突然離開的痛苦！他真的是我看過最深情的男人了…..希望他可以走出傷痛。」



此外，接連有金寶山工作人員家屬和掃墓民眾留言認證，確實幾乎天天都看到具俊曄自備椅子坐在大S的墓地旁，而且就連下大雨，他也照樣守著愛妻的長眠之地，在空無一人的墓園中靜靜地待在那兒。

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beef_0201 補充說：「我本身不是大S的粉絲，其實也不太相信真愛或深情這種事情！我也一直覺得會每天去墓園陪伴逝去的親人是不太現實的事！但今天看到具俊曄的身影後，真的完全顛覆我的認知！那種散發出來的哀傷真的會影響周遭的人，離開的時候客人也一直說很難過很難過！」他強調全程都沒有打擾具俊曄，發文也只是想抒發內心的感動，希望如果後續有粉絲到金寶山掃墓，可以不要過度打擾具俊曄。

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