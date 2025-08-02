4歲出道童星10年後榮升「小學霸」網民睇完近照感嘆：珍珠長大了

被譽為人生韓劇《請回答1988》今年迎來開播10週年，而劇中飾演善宇（高庚杓 飾）妹妹「珍珠」一角而廣為人知的童星金雪（김설）近況曝光，並以模範生身份再度受到關注，網友回憶該劇，也直呼：「我們的珍珠長大了！」



近日，金雪的媽媽在社群平台分享了金雪收到的獎狀，上面寫道：

「該學生勤奮誠實，凡事積極參與，其態度堪為他人表率，特此表揚。」



金雪在《請回答1988》中飾演「善宇」的妹妹「珍珠」。（IG＠snowgold.2011）

金雪目前已是14歲少女。（IG＠snowgold.2011）

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目前14歲的金雪學業表現優異，其實她2021年12月就以「教育廳發明資優生」的身份完成資優課程，今年3月出席了資優學校的開學典禮，延續對學習的熱情。這份亮眼的成績更恰逢《請回答1988》開播十週年。

而在《請回答1988》飾演東龍（李東輝 飾演）爸爸的演員劉宰明（유재명）也在IG貼出劇組合照，感性寫下：

「《請回答1988》10週年，真是美好又感謝的夜晚。」



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