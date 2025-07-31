香港小姐2025網絡最強人氣排名　7號施宇琪、9號陳詠詩暫佔首二名

香港小姐2025｜《2025香港小姐競選》決賽將於8月31日舉行，今年大會主題為「Do You Wanna Be…」，以帶出港姐的「無限可能性」。為了增加大眾對14位佳麗的了解，大會特設香港小姐Facebook專頁「Miss Hong Kong Pageant」及IG帳戶 「misshkpageant」，繼早前上載了自我介紹及有趣IQ問答比賽短視頻，7月30日又更新了展現佳麗靚相系短視頻，將佳麗高貴及型格展露無遺。



今年14位候選佳麗為：1號李尹嫣Victoria、2號甘詠寧Phoebe、3號蔡華英Emily、4號莫凡Molly、5號曾閱遙Elysia、6號朱文慧Teresa、7號施宇琪Angela、8號岳凡荻Fandi、9號陳詠詩Stacey、10號文雅儀Tamson、11號梁倩萱Barbie、12號庄靜璟Vivian、13號袁文靜Jane、14號何詠多Alison。

除定期在港姐官網上載短視頻，今屆港姐還會每周定期公布網絡最強人氣排名。根據7月29日晚《東張西望》報榜，現時排名最高五位佳麗依次為7號施宇琪Angela、9號陳詠詩Stacey、12號庄靜璟Vivian、2號甘詠寧Phoebe、及1號李尹嫣Victoria，當中2號甘詠寧及1號李尹嫣更是首度打入五強。另myTV SUPER、TVB Anywhere及埋堆堆亦設有香港小姐競選專區。

2025香港小姐網路最強人氣TOP5（7月29日晚《東張西望》報榜）

另7月25日晚十點半播映的前奏節目《2025港姐特訓班》同樣精彩。今集輪到8號至14號佳麗順序出場，接受（排名不分先後）冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷四位師姐考驗及教路。本集登場的7位佳麗中，9號陳詠詩無論背景與即場表演都令人眼前一亮。

香港小姐2025｜陳詠詩穿4吋高踭鞋跳啦啦隊舞贏掌聲

陳詠詩13歲時入選藝術體操代表隊，現時遙距修讀英國院校的Phd課程，文武雙全！身手靈活的陳詠詩，選擇的表演項目是跳啦啦隊舞，雖然腳踏4吋高踭鞋，但陳詠詩依然表現從容，節奏、平衡感兼備之餘，並全程掛著超級甜美笑容，相當吸引，難怪贏得全場掌聲！

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陳詠詩另一亮點是，當陳法蓉尖銳提問其對於160 cm身高會否感到蝕底時，陳詠詩竟以簡單一招得體完美回應，令師姐們不敢大讚她是眾佳麗中最淡定大方一位。想知陳詠詩如何輕鬆招架師姐難題，密切留意節目。

香港小姐2025｜「岳飛後代」岳凡荻獲謝寧讚有天份

另一焦點人物是自稱是「岳飛後人」的8號岳凡荻，雖然岳凡荻僅學了廣東話一個月，但咬字發音方面已有一定成績，謝寧聽完她說話後亦不禁讚歎：「咁你再一個月後應該ok架喇！」

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語文能力獲讚的岳凡荻，在挑戰《溏心風暴》經典場面時亦表現出色，除與鄧智堅對戲零怯場，更靈活「爆肚」，面對堅叔突然其來的手指，岳凡荻霸氣爆肚回應：「咩？！指我做咩呀？！」成功笑翻全場，更獲堅叔大讚「眼神好定」。

香港小姐2025｜「小李亞男」袁文靜表演廣東話Rap

至於13號袁文靜不但樣子、身高、背景酷似師姐李亞男，二人出生地更同為上海，故有「小李亞男」之稱！

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本身完全不懂廣東話的袁文靜，與岳凡荻一樣正值努力學習階段，但心態積極正面的她，仍選擇挑戰自己表演「廣東話Rap」，相當有勇氣！雖然袁文靜出來效果發音未夠純正，又屢次讀錯「街市」及「雞屎」，但仍獲陳法蓉力讚聲線夠中氣！

香港小姐2025｜文雅儀講錯嘢得罪師姐謝寧？

11號梁倩萱與14號何詠多同樣挑戰演戲，前者「緊張版Man姐」上身演繹《新聞女王》場口，後者挑戰《他來自江湖》經典場面，雖然演繹生硬又忍不到笑，但仍獲陳法蓉盛讚可愛！

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至於有「三太2.0」之稱的10號文雅儀，則表演「口才」，席間因為不小心說錯一句話，被笑言得罪師姐謝寧！想知文雅儀到底說錯甚麼話，密切留意8月1日晚播映的《2025港姐特訓班》。