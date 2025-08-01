「小三殺六寶媽」轟動全台殺人案翻拍成劇　故事原型逼哭女主角

台灣電視劇《我們六個》首映記者會7月31日舉行，由天心、馬志翔、林雨葶等主演出席，該劇源起震驚全台的真實案件，一名小三介入家庭，謀害正宮及男主人的悲劇，不過劇情聚焦六名孩子在家庭破碎中堅強重生，天心數度淚灑現場。



天心詮釋的是六個孩子母親郭富美，她有感而發地說：「自己演戲演了這麼久，殺青也這麼久了，沒想到後座力這麼強！」天心相當讚歎「郭富美」很了不起，都會把正能量給孩子，負面情緒自己吞，現實生活中天心是單親，媽媽做生意：

「（媽媽）這麼忙也會有崩潰的時候，但郭富美甚至不會掉眼淚。」



天心眼淚潰堤止不住。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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可是有幾場戲，她真的情不自禁哭出來，連導演王傳宗都會說「控制、控制」，「通常都會怕情緒不夠，這個戲反而是太滿了」。天心說她真的沒辦法正眼看著現場的原型人物，接著就開始掩蓋不住激動的情緒哭紅了雙眼，她說「因為很容易被共情，今天我很期待，因為我們一家人團圓了」，她也希望觀眾，可以感受到每一次的幸福都是很不容易的，她也在學習多講好聽的話，努力把溫暖傳遞給大家。

馬志翔對昔日愛侶鬧出人命感到遺憾。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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劇中馬志翔飾演父親林達生，因為生意失敗、面對感情不忠，導致家庭支離破碎，馬志翔開玩笑說是個「無能的父親」，但立刻就又幽默的笑說「滿難演的，畢竟我本身滿有才能的」。他也分享這齣戲要傳遞的普世價值：

「世界上很多人幫助你，你也要長成幫助人的人。」



馬志翔在記者會上看著飾演青少年時期的六個小孩演員，在舞台上個個幾乎都哭得唏哩嘩啦，也相當感動「這群小孩真的很亮眼」。馬志翔也真誠地說，演員是很浪漫的工作，內心其實是很脆弱的，跟著六個青少年時期的演員們相處了三、四個月，看到有所成長也有點驕傲。

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林雨葶則是飾演介入家庭的「黃秋鳳」，她提到這個角色很黑暗，也很難很複雜，花了時間做了很多功課。她說「在劇中自己是這個家庭悲劇的開端，我很抱歉」，林雨葶也預想了播出後的反應，直接說

「大家也可以盡量罵我沒關係，這部戲很難能可貴。」



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林雨葶扮演的小三，對待這對夫妻手段兇殘，猶如信義區割喉案翻版，他們三人聽到這則命案面露震驚，馬志翔說：

「我不知道全文是什麼，無法說出我的感受是什麼，我聽到是很遺憾，相愛搞成這樣是很遺憾的事情。」



天心（左）、馬志翔主演《我們六個》。（TVBS授權使用／趙世平攝）

馬志翔（左）、林雨葶羞澀比出臉頰愛心。（TVBS授權使用／趙世平攝）

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