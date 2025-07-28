42歲失婚歌后疑介入網紅戀情 三年前離婚如今與小21歲男傳姊弟戀
撰文：TVBS新聞網
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21萬台灣網紅若盈在社群平台threads上發文，點名金曲歌后魏如萱，指控對方介入她與男友Ian的感情，並在限時動態中分享多張魏如萱曾發布的與Ian相關的貼文截圖，包括Ian的剪影、紫色指甲油的手、衣服、生日、名字「大一」以及戴墨鏡的插畫，表示「我的心被扎了每一次每一次」，隨後又發文宣告分手，表示男友現常出現在「某個人的限動」，引發網友熱議，揣測42歲的魏如萱與21歲的Ian相差21歲的戀情，對此。魏如萱透過經紀公司回應了。
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若盈與男友Ian交往多年，在網路上擁有眾多粉絲，若盈近日卻在threads上發文，內容疑似暗指魏如萱介入他們之間的感情，在貼文引發廣泛討論後，若盈不久便刪除了相關發文，並透過限時動態澄清：「本人稍早因為還沒搞清楚狀況，一時情緒激動發出一些評論。謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」她隨後又發文表示：「凡事經過溝通，都會好好的。」前後不一的態度，讓網友對整起事件感到更加困惑。
對於網路上的傳聞與揣測，魏如萱的經理人回應表示：
「感謝大家關心，關於threads上的傳聞與推測，經了解對方已有澄清，另涉及藝人私領域，我們不多做回應。也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」
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