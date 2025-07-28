歌后否認戀上小21歲網紅　甜密拖手照曝光後忽然認愛　強調非小三

42歲的「金曲歌后」魏如萱捲入感情紛爭，被「正宮」若盈踢爆疑似介入自己跟Ian的感情，還被台媒「噓！星聞」讀者發現手牽手看展，對於是否介入他人感情？魏如萱透過經理人嚴正否認，表示「男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏」。



台灣網紅若盈曾在threads發文：「當魏如萱每一次的在限動上發布Ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫…我的心被扎了每一次每一次。」並坦言Ian常常出現在某個人的限動，搭配魏如萱在IG發出關於Ian的限時動態，引發網友揣測魏如萱疑似成為小三。

魏如萱被網紅若盈踢爆疑似介入自己跟Ian的感情。（圖為Ian與若盈／IG@raeteng）

【圖輯】點圖放大看更多網紅若盈照片👇👇👇

+ 22

然而若盈沒多久後刪除貼文，並在IG限時動態發文：「本人稍早因為還沒搞清楚狀況，一時情緒激動發出一些評論，謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」三人之間的關係讓人霧裡看花。

而「噓！星聞」接獲讀者提供「多圖」爆料，指稱上周去金瓜石觀賞奈良美智展，正巧撞見魏如萱與Ian一同現身展覽，席間，兩人不時手牽手、搭肩，甚至在觀賞畫作時，魏如萱整個人貼在男生後背，互動宛如一對熱戀愛侶，毫不避諱往來路人的眼光。

魏如萱第一時間透過經理人否認跟21歲Ian的關係，直到手牽手的甜蜜照片曝光，她才透過公司認愛。（FB@魏如萱）

【圖輯】點圖放大看更多魏如萱照片👇👇👇

+ 26

魏如萱第一時間透過經理人否認跟21歲Ian的關係，直到手牽手的甜蜜照片曝光，她才透過公司認愛，經理人表示：「關於網路上一些猜測，能理解那些情緒，但她沒有介入任何人的關係，也從未想傷害誰。感謝大家的關心！後續懇請請大家給予藝人更多私人空間。」再次否認魏如萱介入他人的感情。

【同場加映】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（01製圖）

+ 25

延伸閱讀：

早被中國封殺！陳昇罷免之夜開唱 表態「習大大拿1億人民幣都不去」

《戲說台灣》周又珈股票當沖慘賠1200萬！尪氣到提離婚 結局反轉她痛哭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】