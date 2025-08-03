女團19歲成員遭性侵成孕！製作人竟為男友護航圖塞5萬元了事

日本26歲網紅Yurinya以舞蹈走紅，這幾年更經營健身路線，在抖音上坐擁超過100萬名粉絲。2024年Yurinya舉辦女團徵選，2025年5月更正式推出她親自製作的6人女團「Pretty Chuu」，未料竟爆出她的男友齋藤太一搞大19歲團員天宮珠奈（天宮しゅな）的肚子，她向Yurinya求助反遭威脅，只能找上YouTuber爆料，Yurinya坦承此事也說明來龍去脈。



Yurinya今年5月推出女團「Pretty Chuu」，不過這陣子網絡上盛傳她的男友齋藤太一搞大其中一名團員的肚子，8月1日Yurinya透過Instagram發文證實此事。她提到是透過網絡上的訊息才首度得知此事，「我得知本案後跟當事人確認，內容大致屬實。」她認為現在當務之急就是照顧懷孕團員的身心狀況，「讓團員遭受如此痛苦，不論是作為製作人、齋藤先生的另一半，我都由衷道歉。」造成Pretty Chuu其他成員、粉絲與工作人員困擾，Yurinya也為此誠摯道歉。

Yurinya推出女團Pretty Chuu。（X / @Pretty_Chuu_）

Pretty Chuu成員天宮珠奈。（X / @Pretty_Chuu_）

Yurinya更譴責男友行為，「不論是作為一個人或是社會的一份子，這都是極其不負責人而且卑鄙的行為，也是欠缺信賴與尊重的言行。不僅是作為製作人，身為一個正常人，我強烈譴責齋藤太一的行為。我也在這邊明確宣示往後不會跟他有任何形式上的關係。」正式宣告結束與男方5年的交往關係。Yurinya承諾會全面檢討Pretty Chuu的組織架構與管理體制，確保藝人能安全活動，避免舊事重演。

齋藤太一（右）跟Yurinya是日本知名的網紅情侶檔。（X / @yurinya1128）

然而回顧本案，疑似是成員天宮珠奈（天宮しゅな）遭害，網絡上流出她跟齋藤太一的對話紀錄，前後事件大致為天宮珠奈在Yurinya家中休息睡覺，沒想到就在睡覺的過程中被齋藤太一脫掉衣服還偷拍。事後齋藤太一雖然向受害者道歉，卻在天宮珠奈熟睡的過程中性侵導致女方懷孕。天宮珠奈為此墮胎，官方則聲稱她是因為「老毛病」而暫停活動。

Pretty Chuu於X的官方帳戶及後亦表示，天宮已暫停活動。（X / @Pretty_Chuu_）

天宮珠奈向Yurinya求救，未料竟反遭威脅，對方稱如果說出去那她的人生跟星路都會毀滅，還打算要給日幣100萬元（約港幣5萬3千元）封口。最終天宮珠奈決定找上爆料YouTuber「KOREKORE」，也向警方報案。也因此日本網友大多不買單Yurinya今天的聲明，「這就是徹頭徹尾的性犯罪！」、「Yurinya不可能不知道詳情吧」、「Yurinya講得一副好向雙方是你情我願…根本是強暴耶」。

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