韓娛圈同日兩死訊　繼宋英奎後一資深藝人離世　1990年代紅極一時

韓國演藝圈再傳憾事，4日上午爆出男星宋英奎過世；下午又傳出資深音樂人姜麟死訊，享年58歲。根據韓媒報導，他在上月31日在韓國汝矣島一間酒店中被發現身亡，明確死因仍在調查，警方表示沒有明顯的他殺痕跡。



姜麟1993年以三人組合E.O.S出道，擔任團體中負責鍵盤演奏及音樂製作的重要成員。E.O.S由姜麟與金亨中、姜錫永組成，以前衛的電子音樂風格在韓國樂壇佔有一席之地，活躍於1990年代。

韓國資深音樂人姜麟，7月31日被發現陳屍於酒店中。（截圖）

韓國資深音樂人姜麟，7月31日被發現陳屍於酒店中。（截圖）

韓國資深音樂人姜麟，7月31日被發現陳屍於酒店中。（截圖）

E.O.S被譽為將歐洲電子音樂風格引進韓國的先驅團體，其代表作品包括〈你不是別人〉、〈夢想、幻想和錯覺〉等膾炙人口的歌曲。在E.O.S結束團體活動後，姜麟於1995年組建了新團體Lyn O&X（리녹스），並跨足幕後製作，參與了Marie Jane（마리 제인）、Zett（제트）等多個音樂團體的專輯製作工作。

姜麟雖然近年來已淡出演藝圈幕前活動，但他在韓國流行音樂發展史上的地位不容忽視。警方目前仍在進行死因調查，相關細節尚未對外公開。

【相關圖輯】娛圈半年回顧｜5位港圈逝世藝人令人難過 2位外地明星引轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

影/直擊！柳營民宅「無地基」解體 屋主：老天別下雨了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】