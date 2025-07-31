荷李活綠葉王離世享年60歲　從以色列發跡1986年康城影展一鳴驚人

以色列演員Alon Abutbul驚傳驟逝，享壽60歲，報導指出，Alon Abutbul是在以色列北部著名的哈波尼姆（HaBonim）海灘游泳，上岸後突然倒地，引起當地遊客一陣驚慌，緊急施行心肺復甦術之後仍無效。



根據《耶路撒冷郵報》和其他以色列媒體報導，Alon Abutbul是在週二上午在特拉維夫哈博尼姆海灘意外去世，即便當時進行搶救之後，最終仍無法挽回他的生命。以色列文化暨體育部長Miki Zohar則向Alon Abutbul致敬，稱這位演員在以色列文化中留下了深遠的印記。

以色列演員Alon Abutbul驚傳驟逝，享壽60歲。（GettyImages）

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Alon Abutbul從以色列發跡，曾以1986年《Two Fingers from Sidon》在康城影展首映而一鳴驚人，隨後轉戰荷李活演出《第一滴血3》（Rambo III）的Nissem，多年以來演出許多知名的綠葉角色，包括在《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）演出被反派班恩綁架的俄羅斯核物理學家帕維爾博士，而後又在《白宮淪陷2：倫敦淪陷》（London Has Fallen）飾演大反派軍火商阿米爾巴卡維。Alon Abutbul與以色列作家兼導演希爾比莉雅（Shir Bilya）結婚多年，並育有四名子女，最後留下無數經典作品傳世。

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