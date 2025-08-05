荷李活一代女神離世享壽79歲「距生日僅差2天」生前4段情備受關注

荷李活資深女星Loni Anderson於美國時間7月28日在洛杉磯一家醫院因長期病痛辭世，享壽79歲，距離80歲生日僅差2天。她的家屬也聲明表示：「我們萬分心碎地宣布，我們親愛的妻子、母親與祖母辭世。」證實這項消息。



羅妮·安德森以美國情境喜劇《WKRP in Cincinnati》中飾演接線員Jennifer Marlowe一角聞名。她在1978至1982年間完美詮釋知性與美貌兼具的職場女強人形象，成功打破「花瓶美女」的刻板印象，她也憑藉該角色2度入圍艾美獎和3次金球獎提名。Loni Anderson的最後一部作品是2023年推出的《80年代女神們的聖誕節》，之後便淡出演藝圈，將重心轉移到家庭生活。

荷李活資深女星Loni Anderson於美國時間7月28日在洛杉磯一家醫院因長期病痛辭世，享壽79歲。（Getty Images）

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在感情生活方面她也備受關注，Loni Anderson共經歷過四段婚姻。她的前三任丈夫分別是房地產開發商Bruce Hasselberg、演員Ross Bickell和Burt Reynolds。2008年，她與The Brothers Four成員Bob Flick步入禮堂，攜手度過人生下半場。

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