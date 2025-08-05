婚姻有千百種樣貌　從3位女星故事理解愛情　離婚亦是對人生負責

任何一段關係，有始就有末。



談戀愛時，我們總相信能攜手所愛，共赴美好的未來，深信只要有對方在永遠都是晴天。然而，結了婚後，柴米油鹽醬醋茶、生子育兒的壓力，不得不讓彼此改變原有的相處模式，對自己、對另一半、對家庭要有更多的取捨和平衡；合則來、不合則去，在婚姻中，其實也是一樣的道理。

在華人普遍的價值觀裡，認為要「顧全大局」，為了家庭、為了孩子、為了經濟來源著想，即便與伴侶早已貌合神離，仍然死守著這段變質的感情，導致過著非常不快樂的生活，但，離婚真的是不應該、不對的事嗎？藉由3位女藝人的選擇，讓我們深入省思，用寬廣的包容、同理的心態來看待婚姻這件事。

離婚背後的勇氣與成長，從3位女星的愛情故事中，重新審視愛情給我們的定義（點擊放大瀏覽）▼▼▼

由3位女星的離婚故事 看透愛情本質（01製圖）

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1. 歐陽靖

2020年時仍世界處於疫情的苦海中，也因如此，台灣女星歐陽靖和日本攝影師老公RK不得不分隔兩地，從孕期每一次的產檢、到肚子越來越大和兒子新醬出生，陪在她身邊的始終是媽媽譚艾珍。歐陽靖曾在社群道，

「先生一直以來都很依賴我，面對新生命的誕生，其實不安大於喜悅，身為伴侶的我，卻不知道能怎麼幫助他。」



直至2022年，RK終於到台灣與歐陽靖辦理離婚手續，和將近三年不見的伴侶為彼此的愛情正式畫下休止符，也第一次和兒子新醬見面。曾經的悔恨不甘，如今是那麼地雲淡風輕，歐陽靖在Facebook粉專表示：好聚簡單、好散很難，雖然前夫有想復合的意願，不過成為媽媽後，她更清楚自己想要的生活是什麼；兩人最終和平分手，便和母親譚艾珍、兒子新醬拍下第一張全家照，即使身處兩地，父母對孩子的愛不會改變——回憶是珍貴的，未來是全新的。

2. 大S徐熙媛

說到2022年最具代表性的話題，大S與前夫汪小菲的「床墊」事件，肯定榜上有名。除此之外，大S與舊愛具俊曄再續前緣、過往與前夫任何金錢財產、甚至對於生活上的摩擦，全都被拿出來大作文章，加上前婆婆張蘭的吹波助瀾，可說是一波未平一波又起。

兩個人願意交往、共赴未來，無論最終的結局是好或壞，在曾經的當下，絕對是彼此相愛的；只是，如果有一天因為各種因素，兩人必須分開、不再共同生活，那也是一種選擇。無論汪小菲和其母提出哪方面的謾罵、指控，大S也不會「以牙還牙」地回應，取而代之的是一次次有理由、有根據，理性又禮貌地回應。選擇離婚、好聚好散，然後再勇敢追愛，果斷的行事作風，正是為自己人生負責的一種象徵。

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3. 吳速玲

2022年11月底，馬來西亞歌手曹格和妻子吳速玲共同發表離婚聲明，雙方認為沒有所謂的對錯，只是在溝通上無法達成共識，越來越不能理解另一半的想法，所以選擇分開，希望能退回到最初的位置，可以更了解對方，和平分開也祝福彼此。

曾有過的愛不會消失，那些美好的當下早已停留過往。14年是一段非常長的過程，勢必無法用三言兩語道盡，兩人在彼此的生命裡都是個重要的角色，這點是無法抹滅，更不是誰可以取代的。編輯覺得，不管相愛或者分開，都是一種勇氣，能夠不再追究對錯、理性和平地分手，將照顧好孩子作為共同目標，也證實了父母對孩子的愛，是永遠不會變的道理。

我們常說：「清官難斷家務事。」很多事情並不如表面上那樣單純，很多事情也不如想像中複雜，是對是錯、是好是壞、是快樂是悲傷，都不是身為局外人的我們可以斷定的。現在，她們選擇新的人生，地球在轉、世界在變，而人也是。

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