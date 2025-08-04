陳妍希私藏5個女星級消水腫法　每天早上喝「這飲料」助溫和排毒

明明不胖，但因為水腫就容易讓整個人看起來顯得圓潤，對於需要上鏡頭的女明星來說，人人皆有一套消水腫秘訣。



因電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演「沈佳宜」一角爆紅的陳妍希，是演藝圈著名容易水腫的女星代表，過去還因為臉腫被網友戲稱是「小籠包」，自稱為「水腫星人」的她，特別公開5個消水腫秘訣，有水腫困擾的大家，不妨可以參考一下喔！

陳妍希V臉速成消水腫秘訣，從此與包包臉說再見！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

陳妍希私藏5個快速消水腫方法（小紅書@陳妍希michelle；01製圖）

+ 18

1. 晚上七點後不喝水

有著一張凍齡童顏的陳妍希，多次分享過自己屬於容易水腫的體質，只要一腫，肉包臉就原形畢露。她分享消水腫的關鍵秘訣是「防大於救」，如果隔天有重要的工作，在前晚七點後就不再喝水，真的很渴的話，只會小喝幾口，稍微潤喉就好。

2. 起床自製檸檬水

睡了一夜，早上起床時最容易有水腫狀態，為了要消水腫，陳妍希會自製一杯檸檬水，切幾片檸檬放到開水，不僅可以溫和排毒，還能刺激腸胃。如果是濕熱體質，也可以換成紅豆薏仁水或玉米鬚水，對於消水腫也很有感。

3. 冰敷幫助消腫

只要一水腫，臉的輪廓線就容易消失，眼睛也會顯得泡泡無神。陳妍希平常就會備有一套冰敷道具，她認為採物理性降溫的冰敷，對於消水腫是最有感的，前一晚先將按摩用的冰勺放在冰箱冷藏，隔天再拿出來冰鎮按摩，可以針對下顎線的地方拉提，還有眼下肌膚的穴道加強，敷的時候冰冰涼涼也很舒服。

同場加映：47歲河智苑5大凍齡保養瘦身秘訣 低鈉飲食穩定膚況 堅持不節食（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

4. 按摩臉部穴位

適當的按摩穴位有助於促進循環，陳妍希分享有3個穴位是她每天起床一定會按的。第一個是「頰車穴」，位在咬肌鼓起來的位置，能幫助疏通下巴淋巴，第二個是「翳風穴」，位在兩側耳垂後的凹陷處，讓臉看起來更精緻，第三個則是在鎖骨上窩中央的「缺盆穴」，幫助排除多餘水分。每個穴位按個10秒左右，每天可以按3組，在按的時候會有點痠感是正常的喔！

5. 睡覺戴V臉面膜

女生要變美，總是會有許多神奇的小道具，陳妍希也不例外。她分享自己在睡覺時，會戴上V臉耳掛式面膜，趁著邊睡覺邊拉提下巴輪廓線，經過一整夜，起床會發現線條變更緊緻了。

同場加映：防曬乳SPF、PA有甚麼差別？醫生傳授夏日美白攻略 防紫外線侵擾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

「奇異果帶皮吃瘦身更有感」！陳妍希當媽後還維持少女體態，私下養顏減重撇步公開

曾之喬產後首復出！新手媽媽5秘訣維持身心平衡好狀態，孕期提前寫「急救信」、留Me Time保養和自己對話

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】