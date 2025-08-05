影帝舊年被爆偷食如今疑似低調結婚　經紀公司未否認：是個人私事

韓國影帝鄭雨盛5日一早被韓國媒體爆出已與圈外女友登記結婚，經紀公司隨後也做出回應「藝人的私生活無法確認」。



韓媒「my daily」報導指出，有位與鄭雨盛熟悉的親信透露，最近鄭雨盛和圈外女友登記結婚，這個喜訊僅有周遭親近的友人知道，經紀公司方面則回應「因為是個人私事，所以公司方面不能發表正式立場。」也呼籲外界不意過度關心與揣測。另外有相關人士談到鄭雨盛與妻子一起經歷了好事與辛苦的事，希望大家能給予兩人祝福。

鄭雨盛出席青龍獎擔任頒獎人。（視覺中國）

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鄭雨盛2024年11月被爆出和女模文佳菲未婚生子，隨後鄭雨盛透過經紀公司證實，緊接著又扯出鄭雨盛偷吃劈腿的醜聞，重創他深情暖男的形象，當時他出席青龍獎擔任頒獎人，更是在台上發表道歉言論，稱會負起當父親的責任。

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