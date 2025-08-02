盤點圈中8個隱形富婆　張鈞甯出身望族　86歲影后原來是名門千金

演藝圈聚集了來自各種背景的人們，大家憑藉自身特色拼出亮眼成績，而其中不乏含著金湯匙出生的明星，有人天生自帶貴氣，有人以搞笑或扮醜走紅，卻沒讓人察覺背後的超狂家世。與生俱來的優勢並未掩蓋這些人的努力。



以下8位女星擁有超狂家世背景。

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No.1 張鈞甯

張鈞甯出生於台中市大雅區的張家望族，台中人氣景點「宮原眼科」曾是其祖父張瑞楨的資產，與台灣五大家族之一的霧峰林家有親戚關係。霧峰林家在政、軍、農、商等領域勢力雄厚，家族歷史超過百年，以其廣闊的三合院建築聞名。張鈞甯的父親張志銘是法學博士，任教於國立台灣大學，母親鄭如晴是文學作家並擔任講師，兩人皆曾留學德國。張鈞甯在大學二年級時進入演藝圈，雖兼顧學業與工作辛苦，仍以優異成績完成學業，先後畢業於國立台北大學法律系及國立中央大學產業經濟研究所法律組碩士班，她表示取得碩士學位是為了向母親交代。

No.2 安以軒

安以軒曾被誤傳為「黑道千金」，實際上她出身於台北東區一個顯赫家族。爺爺曾任高官，婆婆是被稱為「東區吳媽媽」的大地主，父親經營豪宅物業管理與保全公司，而姑姑則是忠孝東路四段茶街的知名人物。她堪稱是東區包租婆家族的富裕第三代。

No.3 黃嘉千

黃嘉千與夏克立的離婚事件成為社會關注焦點，家世背景也再度被挖出。她曾在節目《改變的起點》中透露，自己小時候家境優渥，家中排行老三，上面有兩個哥哥，自己是獨生女，爸爸到泰國設玩具廠事業有成，因為父母期盼有個女兒，從小備受寵愛，還被同學戲稱為「泰國公主」。進入演藝圈後，公司以玉女歌手形象包裝她，但因模仿小丸子展現搞笑天分，意外開啟了女丑之路爆紅。此外，她不僅娘家財力雄厚，自己也認真置產，在加拿大、馬來西亞及台灣擁有多處不動產，展現驚人財務實力。

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No.4 蕭亞軒

蕭亞軒的母親是半導體公司元超國際的負責人，年營業額高達近8億（台幣、下同），外傳身家超過10億元，而蕭亞軒本人在演藝圈表現出色，每年收入達億元級別，母女二人憑藉自身努力創造出令人稱羨的豪門生活。

No.5 Faye詹雯婷

F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷出身於泰山企業家族第三代，家族事業涵蓋食品及便利商店等多項投資，其祖父為泰山企業榮譽董事長，父親則身兼泰山公司營建部經理與超商福客多總經理。儘管家世顯赫，Faye始終對自身背景保持低調。

No.6 穆熙妍

出生於太陽能電池企業世家的穆熙妍，爸爸潘文芳生前任職家族企業昱晶能源科技公司，伯父潘文炎曾是董事長，企業總市值高達300億台幣。主持人蔡康永曾形容，穆熙妍是家族現金最多的台灣女明星。然而，她沒有繼承家業，2014年與學長史天威結婚，婚後一直低調，而2017年爸爸因肝癌病逝，去年（2024）證實已經生子，但是沒有透露性別，並說：「我爸爸知道一定會很開心。」

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No.7 Linda廖語晴

婚後淡出演藝圈的「世界神后」Linda廖語晴，是秀泰影城創辦人廖治德的女兒，身為千金的她曾在演藝圈面臨不少輿論壓力，但始終以努力自立的態度面對，毫無嬌縱之氣。如今，她已回歸家庭與公司，專注於生活與事業的平衡。

No.8 陳淑芳

金馬雙料影后陳淑芳，擁有「台灣阿嬤」的封號，爸爸是九份礦場大亨。成長於物資匱乏的年代，當時的她卻能過著奢華生活，牛奶、羊奶喝到膩，是名副其實的名門千金。然而，她選擇追隨熱愛，毅然踏上演員之路，至今出道超過60年，始終堅守對表演的熱忱。

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