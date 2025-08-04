香港天王曾獲白龍王開示行十年大運「她」被提點改善脾氣終奪影后

泰國知名宗教奇人「白龍王」周欽南雖於2013年辭世，終年76歲，但他神準預言至今仍在演藝圈流傳不衰。這位祖籍廣東潮州的傳奇人物，自13歲開始見神顯靈，40歲正式開壇為人指點迷津，憑藉一句話讓無數巨星翻轉命運、再創高峰。



其中最廣為流傳的故事，就是天王劉德華在事業陷入低潮時，曾專程拜會白龍王。據傳白龍王當時對他說：「不要太心急，你的高峰還沒到，未來還有10年大運，你一輩子都會走演藝圈這條路。」並叮囑他：「記住，要謙虛，你會紅很久。」這句話深深影響劉德華，他也始終秉持低調作風，40多年來人氣居高不下。

劉德華始終秉持低調作風，40多年來人氣居高不下。（視覺中國）

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白龍王不只影響華仔命運，更是整個香港娛樂圈的幕後推手。據悉，《無間道》片名正是出自他指點，當年向家兄弟（向華強、向華勝）率先請教後事業翻紅，帶動一波「白龍王熱潮」。周杰倫、梁朝偉、郭富城、羅志祥、舒淇等人也都曾求見，獲得不同形式的「開示」。

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郭富城星運曾一度低迷，據說拜見白龍王後立刻接到好戲翻紅；羅志祥則被點出必須「戒女色10年」才會事業順遂；舒淇則被勸改脾氣、說話柔和點，之後人緣、戲緣大開，終於拿下金馬影后。

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